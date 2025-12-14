Cálido, soleado y ventoso: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada cálida con soleados es la que vivirá este lunes Bahía Blanca.

Según se indicó desde Satelmet, la máxima del día alcanzará los 27 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será fresco a templado. El viento tendrá intensidad moderada del sudoeste y la visibilidad será buena.

Por esas horas se dará la mínima del lunes, con 16 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será templado con soleados. El viento será moderado con ráfagas de intensidad fuerte del sudoeste rotando al sudeste; el índice de

radiación ultravioleta será alto y la visibilidad será buena.

En esos momento se alcanzará la temperatura máxima, con 27 grados centígrados.

La noche será fresca con cielo poco nuboso. Se estima para medianoche una temperatura de 15 grados centígrados.