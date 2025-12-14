Bahía Blanca | Domingo, 14 de diciembre

24.0°

Bahía Blanca | Domingo, 14 de diciembre

24.0°

Bahía Blanca | Domingo, 14 de diciembre

24.0°
La ciudad.

Cálido, soleado y ventoso: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Cuál es el pronóstico del tiempo, según Satelmet.

Foto: Archivo La Nueva.

Una jornada cálida con soleados es la que vivirá este lunes Bahía Blanca.

Según se indicó desde Satelmet, la máxima del día alcanzará los 27 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será fresco a templado. El viento tendrá intensidad moderada del sudoeste y la visibilidad será buena.

Por esas horas se dará la mínima del lunes, con 16 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será templado con soleados. El viento será moderado con ráfagas de intensidad fuerte del sudoeste rotando al sudeste; el índice de
radiación ultravioleta será alto y la visibilidad será buena.

En esos momento se alcanzará la temperatura máxima, con 27 grados centígrados.

La noche será fresca con cielo poco nuboso. Se estima para medianoche una temperatura de 15 grados centígrados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Entre tasas y café.
La ciudad.
La región.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE