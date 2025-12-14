Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y ascendió a la Primera Nacional

Atlético de Rafaela consiguió esta tarde el ascenso a la Primera Nacional, tras adjudicarse el segundo que otorgaba el Torneo Federal A.

La Crema venció a San Martín de Formosa, por 1 a 0, en la revancha de la final y ganó la llave por 2 a 0.

En el partido de vuelta, el elenco santafesino se impuso en su cancha con gol de Facundo Soloa a los 8 minutos.

De esta manera, Atlético regresa a la segunda categoría del fútbol argentino a una temporada de su descenso.

El equipo dirigido por Iván Juárez se suma a Ciudad Bolívar, que venció por penales a Rafaela en la final por la zona campeonato.

Tras ese traspié, la Crema se sumó a la Reválida, eliminando sucesivamente a Brown de Madryn (2 a 1 y 1 a 0) y Douglas Haig (2 a 1 y 2 a 1).