Federal A: Bolívar logró el ascenso tras superar por penales a Atlético Rafaela

Ciudad Bolívar venció por penales a Atlético Rafaela en la final del Torneo Federal A y logró el ascenso a la Primera Nacional.

Tras igualar 0-0 en los 90 minutos disputados en San Nicolás, el Celeste le ganó 5-4 en la definición desde los doce pasos a la Crema y jugará por primera vez en su historia en la segunda categoría del fútbol argentino.

Dirigió el bahiense Juan Nebbietti, de aceptable cometido.

En un final dramático, el Celeste, que cambió el arquero para la tanda, se quedó con un encuentro lleno de emociones en el que dos veces estuvo a punto de perder. Es que la Crema se adelantó en los penales y, de manera duplicada, malogró la chance de volver a subir de categoría.

El pringlense Bilbao atajó dos para la Crema, pero no alcanzó.

El ex River y Olimpo Affranchino estrelló el último penal en el palo para que Bolívar festeje su ascenso.