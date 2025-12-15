Murió Eva Giberti, pionera de la psicología y los estudios de género en la Argentina

La psicóloga y referente de los estudios de género Eva Giberti falleció a los 96 años en la Ciudad de Buenos Aires. Figura clave en la defensa de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, tuvo una extensa trayectoria académica, institucional y social.

Nacida en Buenos Aires el 21 de mayo de 1929, Giberti se graduó en la Universidad de Buenos Aires y dedicó su vida a la docencia, la investigación y la intervención social. En 1957 fundó la primera Escuela para Padres del país, una iniciativa pionera que en 1962 se integró a la Facultad de Medicina de la UBA y dictó cursos en el Hospital de Niños, para luego expandirse a distintas provincias. El proyecto dio origen al libro Escuela para Padres, en tres volúmenes, que alcanzó treinta ediciones. La institución fue clausurada en 1973 como consecuencia de la persecución política que sufrió su fundadora.

A lo largo de su carrera ocupó cargos docentes en la UBA y en la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES), donde dictó cátedras de Psicología Evolutiva, Violencia Familiar y Psicología Forense. Fue relatora y expositora en numerosos congresos nacionales e internacionales, entre ellos la conferencia “El rol de la mujer por la paz”, en Jerusalén, en 1964, y la IX Convención Internacional de Pediatría, en Santo Domingo, en 1972.

Su compromiso con los derechos humanos se expresó en su participación en organismos públicos y sociales. Integró desde su creación el Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires, fue consultora de UNICEF Argentina entre 1993 y 1999 y vicepresidenta de la Comisión Permanente por la Vida de los Niños de América Latina y el Caribe.

En 1999 actuó como perito de parte para Abuelas de Plaza de Mayo en causas contra represores, evaluando el daño psíquico en niños nacidos en centros clandestinos de detención.

En el ámbito de la adopción, coordinó el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos de la Ciudad de Buenos Aires y presidió su consejo consultivo a nivel nacional. En 2006 creó el Programa Las Víctimas Contra Las Violencias, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en 2009 impulsó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata. (NA)