Oscar Liberman: "Siempre las jornadas electorales son motivo de celebración"

Oscar Liberman, diputado bonaerense electo por la provincia de Buenos Aires, dijo esta mañana estar "contento porque siempre las jornadas electorales son motivo de celebración de la democracia", entendió que el número de votantes será "similar" al de septiembre y celebró el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

"Creo que el número va a ser similar al de septiembre, quizá un poquito más. Hay muy buenas expectativas, esperemos que sea así porque hay que aprovechar la posibilidad que nos da la democracia de votar y hay que expresarse", señaló.

Tras emitir su voto en la Escuela de Comercio, ubicada en 11 de abril 445, el economista sostuvo que "lo bueno sería que todo el mundo concurra, porque, insisto, nos costó mucho tener un ciclo tan largo de democracia sostenida como la que tenemos ahora y me parece que uno tiene que aprovechar esas oportunidades".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En diálogo con LU2, Liberman aseguró que el nuevo sistema "es mucho más fácil y da gusto porque por lo menos es un paso más reduciendo la posibilidad de que se cometan fraudes y esas cosas a la que estamos tan mal acostumbrados los argentinos".

"Todo lo que se avance para que lo que la gente vote es lo que realmente después se compute nos saca de encima una rémora que tecnológicamente ya podríamos haber solucionado hace tiempo", añadió.

Además, mencionó que "usar las campañas electorales para tirarse cosas por la cabeza me parece que hace mal a todo el sistema electoral en general".

"Si hay cuestiones que están vinculadas a hechos directivos, que están vinculadas a la corrupción, a lo que fuere, uno tiene todos los días de todos los años para estar denunciándolo. Que aparezcan hechos aislados que no se verifican o no llegan a la Justicia y se utilicen como mecanismo de campaña, me parece que nos hace mal a todos porque lo que deberíamos discutir en una campaña electoral son ideas, son propuestas", sentenció.

"En medio de todo ese ruido yo tengo la percepción, por lo menos en el contacto permanente que tenemos, que la gente se agota de esto, se cansa", completó.