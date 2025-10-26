Comicios en Bahía Blanca: demoras en algunas escuelas y buena recepción de la Boleta Única de Papel

A las 8 de este domingo quedaron oficialmente abiertas las elecciones legislativas nacionales en las que se definirá la nueva conformación del Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

Como sucede habitualmente, en algunas escuelas se demoró el inicio por falta de autoridades de mesa.

Por ejemplo, en la Escuela N°2 de Vieytes 51 una mujer se negaba a ingresar para no se retenida como presidenta de mesa.

Lo mismo ocurrió en la Escuela Nº 7 de 19 de Mayo 349.

En la Escuela de Comercio, ubicada en 11 de abril 445, una vecina le contó a La Nueva. que el nuevo sistema "me gustó, para mí fue fácil".

"El proceso fue sencillo, las chicas me explicaron cómo era. Ya había buscado mi mesa y el número de orden, así que todo bien y rápido. Estoy contenta", mencionó Blanca.

En ese sentido, una de las particularidades de la nueva modalidad es que en algunos centros de votación puede haber hasta dos biombos dentro de una misma aula, ofreciendo la oportunidad de que dos personas sufraguen al mismo tiempo.

Asimismo, se presentaron algunas dificultades con personas mayores que doblaron mal la boleta, que debe hacerse en el sentido indicado en la misma para que no sea impugnado.

Además, en la Escuela Especial Nº 509 notaron que la Cabina de Votación Accesible (CVA) es incómoda para quienes se movilizan en silla de ruedas porque no pueden acercarse correctamente para marcar en la boleta.

En estos comicios se renovarán 127 bancas en la Cámara baja y 24 en la alta. La distribución de las bancas en Diputados responde a la cantidad de habitantes de cada provincia, por lo que Buenos Aires será el distrito que más representantes elija.

En el caso del Senado, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligen tres representantes. El partido más votado obtendrá dos bancas, mientras que el segundo se quedará con una.

Mientras que en la provincia de Buenos Aires se eligen 35 diputados.

En estas elecciones se incorporó por primera vez el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que reemplaza al tradicional método en el que cada partido ofrecía sus propias boletas dentro del cuarto oscuro.

Además, para garantizar la movilidad, en Bahía Blanca el servicio de transporte público urbano funciona sin costo. Las empresas prestatarias reforzarán las frecuencias habituales y las unidades circularán con horarios de días sábado.

En tanto, el servicio de Satelmet pronosticó para hoy una jornada fría a fresca por la mañana, con ocasionales lloviznas por la tarde y una temperatura máxima de 17 ºC.