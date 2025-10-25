Domingo de elecciones: colectivos gratis y cambios en los recorridos

Mañana domingo se celebrarán las elecciones legislativas nacionales, y por tal motivo, en Bahía Blanca el servicio de transporte público urbano será gratuito.

Además, las empresas prestatarias reforzarán las frecuencias habituales y las unidades circularán con horarios de días sábado.

Cortes de calles

De 3 a 19 horas:

• Avenida Colón y Vieytes.

• Avenida Colón y Estomba.

De 3 a 7 (del lunes):

• Vicente López del 0 al 100 (esquina Vicente López y avenida Colón).

• Moreno del 0 al 100 (Moreno y Estomba).

De 5 a 01 (del lunes):

• Vicente López, intersección Guiraldes.

• Fabián González, entre Posta Rolando y Estomba.

Modificación de recorridos

500

. Ing. White a centro por Brown, Las Heras, San Martín, Zelarrayán y rec hab.

. Centro a Ing. White por Mitre, Soler, Belgrano y Chiclana.

502

• Villa Rosas a Floresta por Brown, Las Heras, San Martín, Rodríguez y recorrido habitual.

• Floresta a Villa Rosas por Sarmiento, Soler, a Belgrano, Chiclana y recorrido habitual.

503

• UNS a Villa Rosas transita por Mitre, Soler, Belgrano, Donado y recorrido habitual.

• Villa Rosas a UNS por O’Higgins, Beruttu, Castellón, Rondeau y recorrido habitual.

504

• White a Hospital Penna por avenida Colón, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.

• Hospital Penna a White por Brown, Donado, Castellj y recorrido habitual.

506

• Villa Muñiz a Noroeste por San Martín, Belgrano, Donado, Vieytes, Moreno y recorrido habitual.

• Noroeste a Villa Muñiz por Rondeau, Guemes, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.

509

• Castelli a La Falda por Estomba, Rondeau, Rodríguez, Soler, Las Heras y recorrido habitual.

512

• 5 de Abril a Parque de la Ciudad por Brown, Fitz Roy, San Martín y recorrido habitual.

• Parque de la Ciudad a 5 de Abril por Sarmiento, Doler, Belgrano, Chiclana y recorrido habitual.

513EX

• UNS a Harding Green por Estomba, Rondeau, Soler, Belgrano y recorrido habitual.

514

• Seminario a Maldonado por San Martín, Belgrano, Donado, Vieytes, Brown, Moreno y recorrido habitual.

516

• Cooperación a Huaura por Mitre, Soler, Belgrano, Chiclana y recorrido habitual.

517

• Castelli a Espora por Guemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.

• Espora a Castelli por Brown, Donado, Berutti, Castelli y recorrido habitual.

518

• Hospital Municipal a Spurr, por Estomba, Chiclana, Belgrano, Donado y recorrido habitual.

• Spurr a Hospital Municipal por Fitz Roy, Berutti, Castelli, Rondeau y recorrido habitual.

519A

• Aldea Romana a Don Ramiro por Sarmiento, Zelarrayán, 19 de Mayo, Gorriti, Vieytes y recorrido habitual.

520

• Salida de Lamadrid por Sarmiento, Zelarrayán, 19 de Mayo, Gorriti, Vieytes y recorrido habitual.

521

• Plaza Brown a cabeceras de Bosque Alto y Conicet por Brown, Donado, Berutti, Castelli, Rondeau, Vieytes y recorrido habitual.

319

• Parque de Mayo a Punta Alta por Caronti, Mitre, Soler, Belgrano, Chiclana y recorrido habitual.

• Punta Alta a Parque de Mayor por Brown, Fitz Roy, Las Heras, San Martín, 11 de Abril y recorrido habitual.

Las frecuencias se podrán consultar en gpsbahia.com.ar.