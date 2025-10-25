Bahía Blanca | Sabado, 25 de octubre

13.9°

Bahía Blanca | Sabado, 25 de octubre

13.9°

Bahía Blanca | Sabado, 25 de octubre

13.9°
Elecciones 2025.

Domingo de elecciones: colectivos gratis y cambios en los recorridos

La medida busca facilitar el acceso a los centros de votación y mejorar la movilidad durante la jornada electoral.

Foto: archivo La Nueva.

Mañana domingo se celebrarán las elecciones legislativas nacionales, y por tal motivo, en Bahía Blanca el servicio de transporte público urbano será gratuito.

Además, las empresas prestatarias reforzarán las frecuencias habituales y las unidades circularán con horarios de días sábado.

Noticias Relacionadas

Cortes de calles

De 3 a 19 horas:

• Avenida Colón y Vieytes.

• Avenida Colón y Estomba.

De 3 a 7 (del lunes):

• Vicente López del 0 al 100 (esquina Vicente López y avenida Colón).

• Moreno del 0 al 100 (Moreno y Estomba).

De 5 a 01 (del lunes):

• Vicente López, intersección Guiraldes.

• Fabián González, entre Posta Rolando y Estomba.

Modificación de recorridos

500

. Ing. White a centro por Brown, Las Heras, San Martín, Zelarrayán y rec hab.

. Centro a Ing. White por Mitre, Soler, Belgrano y Chiclana.

502

• Villa Rosas a Floresta por Brown, Las Heras, San Martín, Rodríguez y recorrido habitual.

• Floresta a Villa Rosas por Sarmiento, Soler, a Belgrano, Chiclana y recorrido habitual.

503

• UNS a Villa Rosas transita por Mitre, Soler, Belgrano, Donado y recorrido habitual.

• Villa Rosas a UNS por O’Higgins, Beruttu, Castellón, Rondeau y recorrido habitual.

504

• White a Hospital Penna por avenida Colón, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.

• Hospital Penna a White por Brown, Donado, Castellj y recorrido habitual.

506

• Villa Muñiz a Noroeste por San Martín, Belgrano, Donado, Vieytes, Moreno y recorrido habitual.

• Noroeste a Villa Muñiz por Rondeau, Guemes, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.

509

• Castelli a La Falda por Estomba, Rondeau, Rodríguez, Soler, Las Heras y recorrido habitual.

512

• 5 de Abril a Parque de la Ciudad por Brown, Fitz Roy, San Martín y recorrido habitual.

• Parque de la Ciudad a 5 de Abril por Sarmiento, Doler, Belgrano, Chiclana y recorrido habitual.

513EX

• UNS a Harding Green por Estomba, Rondeau, Soler, Belgrano y recorrido habitual.

514

• Seminario a Maldonado por San Martín, Belgrano, Donado, Vieytes, Brown, Moreno y recorrido habitual.

516

• Cooperación a Huaura por Mitre, Soler, Belgrano, Chiclana y recorrido habitual.

517

• Castelli a Espora por Guemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.

• Espora a Castelli por Brown, Donado, Berutti, Castelli y recorrido habitual.

518

• Hospital Municipal a Spurr, por Estomba, Chiclana, Belgrano, Donado y recorrido habitual.

• Spurr a Hospital Municipal por Fitz Roy, Berutti, Castelli, Rondeau y recorrido habitual.

519A

• Aldea Romana a Don Ramiro por Sarmiento, Zelarrayán, 19 de Mayo, Gorriti, Vieytes y recorrido habitual.

520

• Salida de Lamadrid por Sarmiento, Zelarrayán, 19 de Mayo, Gorriti, Vieytes y recorrido habitual.

521

• Plaza Brown a cabeceras de Bosque Alto y Conicet por Brown, Donado, Berutti, Castelli, Rondeau, Vieytes y recorrido habitual.

319

• Parque de Mayo a Punta Alta por Caronti, Mitre, Soler, Belgrano, Chiclana y recorrido habitual.

• Punta Alta a Parque de Mayor por Brown, Fitz Roy, Las Heras, San Martín, 11 de Abril y recorrido habitual.

Las frecuencias se podrán consultar en gpsbahia.com.ar.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Sociedad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE