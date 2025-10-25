Domingo de elecciones: colectivos gratis y cambios en los recorridos
La medida busca facilitar el acceso a los centros de votación y mejorar la movilidad durante la jornada electoral.
Mañana domingo se celebrarán las elecciones legislativas nacionales, y por tal motivo, en Bahía Blanca el servicio de transporte público urbano será gratuito.
Además, las empresas prestatarias reforzarán las frecuencias habituales y las unidades circularán con horarios de días sábado.
Cortes de calles
De 3 a 19 horas:
• Avenida Colón y Vieytes.
• Avenida Colón y Estomba.
De 3 a 7 (del lunes):
• Vicente López del 0 al 100 (esquina Vicente López y avenida Colón).
• Moreno del 0 al 100 (Moreno y Estomba).
De 5 a 01 (del lunes):
• Vicente López, intersección Guiraldes.
• Fabián González, entre Posta Rolando y Estomba.
Modificación de recorridos
500
. Ing. White a centro por Brown, Las Heras, San Martín, Zelarrayán y rec hab.
. Centro a Ing. White por Mitre, Soler, Belgrano y Chiclana.
502
• Villa Rosas a Floresta por Brown, Las Heras, San Martín, Rodríguez y recorrido habitual.
• Floresta a Villa Rosas por Sarmiento, Soler, a Belgrano, Chiclana y recorrido habitual.
503
• UNS a Villa Rosas transita por Mitre, Soler, Belgrano, Donado y recorrido habitual.
• Villa Rosas a UNS por O’Higgins, Beruttu, Castellón, Rondeau y recorrido habitual.
504
• White a Hospital Penna por avenida Colón, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.
• Hospital Penna a White por Brown, Donado, Castellj y recorrido habitual.
506
• Villa Muñiz a Noroeste por San Martín, Belgrano, Donado, Vieytes, Moreno y recorrido habitual.
• Noroeste a Villa Muñiz por Rondeau, Guemes, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.
509
• Castelli a La Falda por Estomba, Rondeau, Rodríguez, Soler, Las Heras y recorrido habitual.
512
• 5 de Abril a Parque de la Ciudad por Brown, Fitz Roy, San Martín y recorrido habitual.
• Parque de la Ciudad a 5 de Abril por Sarmiento, Doler, Belgrano, Chiclana y recorrido habitual.
513EX
• UNS a Harding Green por Estomba, Rondeau, Soler, Belgrano y recorrido habitual.
514
• Seminario a Maldonado por San Martín, Belgrano, Donado, Vieytes, Brown, Moreno y recorrido habitual.
516
• Cooperación a Huaura por Mitre, Soler, Belgrano, Chiclana y recorrido habitual.
517
• Castelli a Espora por Guemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.
• Espora a Castelli por Brown, Donado, Berutti, Castelli y recorrido habitual.
518
• Hospital Municipal a Spurr, por Estomba, Chiclana, Belgrano, Donado y recorrido habitual.
• Spurr a Hospital Municipal por Fitz Roy, Berutti, Castelli, Rondeau y recorrido habitual.
519A
• Aldea Romana a Don Ramiro por Sarmiento, Zelarrayán, 19 de Mayo, Gorriti, Vieytes y recorrido habitual.
520
• Salida de Lamadrid por Sarmiento, Zelarrayán, 19 de Mayo, Gorriti, Vieytes y recorrido habitual.
521
• Plaza Brown a cabeceras de Bosque Alto y Conicet por Brown, Donado, Berutti, Castelli, Rondeau, Vieytes y recorrido habitual.
319
• Parque de Mayo a Punta Alta por Caronti, Mitre, Soler, Belgrano, Chiclana y recorrido habitual.
• Punta Alta a Parque de Mayor por Brown, Fitz Roy, Las Heras, San Martín, 11 de Abril y recorrido habitual.
Las frecuencias se podrán consultar en gpsbahia.com.ar.