San Lorenzo: renunció más de la mitad de la comisión directiva y Moretti dejó la presidencia

San Lorenzo continúa con su profunda crisis institucional y este martes quedó confirmada la acefalía en la que entró el club.

Con Marcelo Morettien el foco de los insultos de los hinchas que esperaron en las afueras del Nuevo Gasómetro, se produjo la renuncia de la mayoría de los dirigentes.

En la reunión de Comisión del día de la fecha se confirmaron casi todas las salidas, a excepción del presidente, Ortigoza, Constantino, Tamer y Evangelista.

A la espera de la chance de conformar un gobierno de transición, la pelota está en la asamblea y, en principio, estaría Daniel Matos a la cabeza de este proceso de reordenamiento en San Lorenzo.

En este contexto, el plantel está licenciado y Damián Ayude aguarda por el inicio de la pretemporada. El Ciclón afrontará un mercado de pases urgido de ventas, con la necesidad de levantar las inhibiciones para recién poder incorporar, sabiendo que competirá en la próxima edición de la Conmebol Sudamericana.

Esta tarde, la camioneta en la que viajaba Marcelo Moretti atropelló a un hincha de San Lorenzo en las afueras del estadio.

Evangelista fue quien llevó adelante la conferencia de prensa en el Nuevo Gasómetro para mostrar públicamente el acta firmada.

“Moretti insistió toda la tarde con pedirse licencia, no quiere al club. Ahora esto va a quedar en manos de la Asamblea y la mesa directiva”, aseguró.

Como Presidente de la Asamblea, Daniel Matos encabezará el gobierno de transición en San Lorenzo y se espera que convoque una Asamblea Extraordinaria dentro de las próximas 48 horas.

“No voy a renunciar. Estamos analizando para que San Lorenzo pueda tener la política y la continuidad que debe tener. La acefalía no es lo recomendable en estos casos”, había dicho Moretti ante la prensa en la caótica mañana que sacudió al club. También le agradeció el apoyo a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Desde temprano, el clima en el Pedro Bidegain fue tenso. Hubo vallas y efectivos de seguridad custodiaron el ingreso, en un operativo preventivo ante la posible llegada de los hinchas. Finalmente, mientras se reunía la CD, un grupo de simpatizantes se autoconvocó fuera del estadio y pidieron la renuncia del presidente saliente.

El empresario, mientras se realizaba la junta, asomó por el balcón en el que se estaba llevando a cabo la reunión y filmó a los periodistas presentes en el lugar para realizar la cobertura. También se retiró por un período aproximado de 30 minutos, en el cual dejó el Nuevo Gasómetro por una salida alternativa y luego volvió para finiquitar el escrito. (Fuente: TN).