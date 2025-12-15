Villa Mitre-Olimpo definirán desde el jueves la final de Primera: están 1-1 en el historial

Las dos veces que cruzaron en finales: 2005, campeón Olimpo y 2024, el título de Villa Mitre. Fotos: archivo-La Nueva.

Desde el próximo jueves Villa Mitre y Olimpo se cruzarán por tercera vez en una final por el título de Primera, en este caso, que pondrá en juego la copa Aldo "Bebe" Storti.

Tras una reunión mantenida entre dirigencia de ambos clubes, junto con la Asociación Bahiense, se determinó que la serie, al mejor de tres, comience el jueves, en el José Martínez de Villa Mitre, continuando el lunes 22 en el Norberto Tomás.

En caso de ser necesario un tercer juego, el mismo irá el lunes 29, nuevamente en el Martínez. Siempre será, únicamente, con público local.

Villa Mitre jugará mañana miércoles y el viernes por Liga Argentina, tras haber disputado anoche lunes, el cuarto partido de la final del segundo tramo ante Pacífico.

En consecuencia, el tricolor completará cinco partidos en ocho días.

Olimpo, por su parte, jugó por última vez el 13 de noviembre cuando perdió la serie ante Pueyrredón, 2-0, con un triple de Nicolás Renzi, por lo que volverá a jugar 35 días después.

El bicampeón Villa Mitre, fue primero de la fase regular (por eso tiene ventaja de localía) y Olimpo tercero en este 2025.

Y hasta el momento, en el historial de finales entre ambos, están 1 a 1.

En 2005

La primera vez que Olimpo y Villa Mitre se cruzaron en una final de Primera fue en 2005.

El aurinegro se adjudicó el Ciudad de Bahía Blanca y el Oficial, lo cual le otorgó la posibilidad de jugar finales extras en caso de ser eliminado en playoffs. Y en la primera instancia perdió con Liniers (3-2).

El tricolor, por su parte, dejó en el camino a El Nacional (3-1), Liniers (3-0) y Argentino (3-0), respectivamente.

En consecuencia ambos tuvieron que definir el campeón en una serie extra al mejor de tres.

Tras ser eliminado, Olimpo llegó al inicio de la serie después de 33 días sin jugar oficialmente.

En la apertura de la serie, Olimpo se impuso en el Norberto Tomás, por 68 a 57, el 12 de diciembre.

El segundo partido, en el José Martínez el 19 de diciembre de 2005, Olimpo repitió 78 a 62 y se consagró campeón.

En 2024

Curiosamente, el 19 de diciembre de 2024, coincidiendo con la fecha del título aurinegro 19 años antes, Villa Mitre cerró 3-1 la serie ante Olimpo, consagrándose campeón, tras vencer como local, 83 a 71.

En el primer partido, en el Tomás, el tricolor se impuso, por 78 a 76 y repitió en el José Martínez: 76 a 66.

El aurinegro evitó que le cortaran las redes y descontó en su cancha: 86-83. Aunque el tricolor, en el cuarto, le ganó 83 a 71 y dio la vuelta.