Pronóstico: así estará el clima este domingo 26 de octubre

Para este domingo 26 de octubre el servicio Satelmet pronostica una temperatura máxima de 17 grados centígrados y una mínima de 11 para Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío con nubosidad variable a fresco. El viento tendrá una intensidad moderada del Noroeste rotando al Sur. La visibilidad será buena.

Por la tarde, el tiempo será fresco y nuboso con ocasionales lloviznas. El viento tendrá una intensidad moderada del sector Sur. El índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

La noche será fría con nubosidad variable y se estima para media noche una temperatura de 9 grados centígrados.

El clima en la región

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío, nuboso y algo ventoso con precipitaciones. Descenso de la temperatura. Viento regular del sector Sur. Temperatura 12/14.-

ZONA VENTANIA: Frío a fresco y nuboso. Descenso de la temperatura. Viento moderado del Noroeste rotando al Sur. Temperatura 8/15.-

GUAMINÍ: Frío con nubosidad variable a templado y algo ventoso. Descenso detemperatura. Viento leve del Oeste rotando al sector Sur con ráfagas de regular. Temperatura 8/20.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío y ventoso. Descenso de la temperatura. Viento regular del sector Sur.Temperatura 8/14.-

NEUQUÉN: Frío y nuboso. Descenso de la temperatura. Viento regular en disminución a moderado del Sudoeste rotando al Sudeste. Temperatura 10/14.-