Presencial vs híbrido: qué opinan las empresas y qué quieren los empleados

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Según el estudio 100% Presencialidad, de Bumeran, la app líder de empleo de Latinoamérica, casi 8 de cada 10 especialistas en Recursos Humanos apoya el regreso a la presencialidad 100% en el mundo laboral.

Además el 69% de los profesionales a cargo de RH considera que la vuelta a la presencialidad impacta positivamente en el mundo laboral; el 18% lo considera regular; y el 13% piensa que el impacto es negativo.

El 57% de los especialistas cree que las personas trabajadoras se toman el regreso a la presencialidad bien o muy bien; el 27% dice regular; y el 16% considera que se lo toman mal o muy mal.

“Según el estudio, el 69% de los consultados considera que la vuelta a la presencialidad es positivo. Entre sus razones el 25% dice que fomenta la comunicación y el 19% que facilita la gestión efectiva de problemas. Sin embargo, este fenómeno podría ser transitorio, ya que el 73% cree que el futuro del trabajo será principalmente híbrido. Estos datos conducen a la pregunta, ¿estamos presenciando un regreso temporal por la necesidad de reactivar la cultura, o es este un paso previo antes de consolidar el trabajo híbrido finalmente?”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran.com.

Del estudio de Bumeran participaron 12974 personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos.

La investigación explora la percepción de los especialistas en Recursos Humanos respecto a la presencialidad y cómo ésta impacta en la motivación de los talentos.

Otro resultado que resalta en este trabajo es que el 73% de los especialistas en RH cree que la modalidad de trabajo en 10 años será principalmente híbrida; el 19% cree que será 100% remota; y apenas el 8% afirmó que será 100% presencial.

¿Bajo qué modalidad están trabajando actualmente? El 54% de los especialistas dice que en su organización trabajan de forma presencial; el 22% dice que trabajan bajo la modalidad híbrida; el 16% dice que varía en función del equipo o área; y el 8% de manera remota.

Entre los principales beneficios que tiene la modalidad presencial el 25% reconoce que fomenta la comunicación entre los integrantes de la organización; el 19% que ayuda a la gestión efectiva de problemas; el 17% que fortalece los vínculos entre compañeros; el 15% que fortalece el compromiso con la organización; el 12% que mejora la productividad; el 6% que fomenta la cultura organizacional; y otro 6% menciona otras razones.

Por otro lado, entre los beneficios que tiene la modalidad remota o híbrida, el 35% de los especialistas reconocen como principal beneficio que permite conciliar mejor el trabajo con la vida personal; el 19% dice que amplía las posibilidades de contratación; el 17% que aumenta la autonomía y autogestión de las personas trabajadoras; el 13% que ayuda a la satisfacción de las personas trabajadoras; el 7% que reduce los ausentismos; el 5% que facilita la incorporación de tecnología en la dinámica laboral; y el 4% menciona otras razones.

En línea con esta tendencia, el 88% de los especialistas menciona que la modalidad tiene un impacto en la decisión de las personas trabajadoras en quedarse o irse de un empleo, tan solo el 12% considera que no impacta.

¿Qué dicen los talentos?

Por su parte, el 53% de los talentos dice que la presencialidad impacta positivamente en su productividad; el 31% menciona que es indiferente; y el 16% dice que el impacto es negativo.

Entre las principales razones por las que impacta positivamente el 52% de las personas trabajadoras dice que al presencialidad favorece la colaboración y el trabajo en equipo; el 49% que les permite aprender más de manera más directa y rápida; el 42% que comparte con sus compañeros; el 41% que le ayuda a mantener una rutina y estructura de trabajo más clara; y el 39% que le ayuda a balancear el trabajo y vida personal.

¿Por qué impacta negativamente? El 86% de los trabajadores dice que pierden tiempo en traslados; el 73% que les genera mayor gasto económico; el 71% menciona que les genera más estrés o cansancio físico; el 60% que tiene menos flexibilidad para organizar sus horarios; el 57% que afecta su concentración; y el 44% que se distrae más en la oficina.

En tanto, el 23% de las personas trabajadoras reveló que ha rechazado una oferta laboral porque no se ajustaba a su modalidad ideal: el 17% dice que no aceptó un trabajo 100% presencial; el 3% que no aceptó un trabajo 100% a distancia; y otro 3% que no aceptó un trabajo que requería presencialidad.

El 43% de las personas trabajadoras menciona que si pudiera elegir, trabajaría bajo la modalidad híbrida; el 39% prefiere la modalidad; y el 18% remota.