Encontraron a los dos jóvenes que habían desaparecido en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados

En medio de los rastrillajes para dar con Juana Morales (69) y Pedro Kreder (79), la pareja de jubilados de Comodoro Rivadavia desaparecidos desde hace dos semanas, las autoridades de Chubut encontraron a dos jóvenes a los que también se les desconocía su paradero.

Las autoridades activaron otra búsqueda de personas paralela en la misma ciudad para dar con dos hombres, H.O.C., de 30 años, y L.V., de 23, cuyas familias habían denunciado su ausencia desde el 16 de octubre.

La policía chubutense informó que ambos fueron localizados en buen estado de salud aunque no brindaron mayores precisiones al respecto.

Lo comunicaron en los canales oficiales de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, donde además agradecieron la colaboración y difusión de la búsqueda y pidieron: “Por favor, se ruega eliminar las fotos de las redes sociales”.

Aunque estos cuatro casos obtuvieron difusión mediática, las autoridades reconocieron que en Comodoro Rivadavia se mantienen activas las búsquedas de un total de 22 personas.

Juana Morales (69) y Pedro Kreder (79) sigue siendo buscados

El detalle había sido brindado por el ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, quien en una conferencia de prensa confirmó que el dato era certero. (con información de Infobae)