Familiares buscan a una mujer de 43 años

Familiares de Florencia Elisabet Albenque de 43 años de edad, residente en la ciudad de Balcarce, la están buscando ya que no tienen ningún tipo de contacto con su familia desde hace tres meses.

La mujer mide 1,58 metros, 60 kgs., pelo largo altura hombros, color rubio ondulado, tez blanca, ojos celestes. No posee piercings. Posee tatuaje en zona cervical (huellas can).

Ante cualquier información pueden comunicarse con el tel 2926-425003 (Comisaría Saavedra Seccional Primera Pigüé).