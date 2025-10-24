Desde el próximo lunes se realizarán reparaciones en un paso a nivel de la Ruta 3 Sur

Por obras de reparación sobre el paso a nivel ubicado en Ruta Nacional 3 Sur, km 699, a la altura del Frigorífico Villa Olga, habrá una interrupción al tránsito entre este lunes 27 y el viernes 31 de este mes.

Así lo comunicó la empresa Ferroexpreso Pampeano, a cargo de los trabajos.

Según se indicó habrá un desvío provisorio sobre la banquina en el mismo lugar donde se llevarán a cabo las tareas de reparación.

A fin de evitar accidentes, se solicita transitar con precaución y atendiendo a la cartelería que estará visible en proximidades del lugar.