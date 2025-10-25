Picadas en el Parque de Mayo: fueron secuestrados seis autos y seis motos

Personal de la comisaría Segunda, con apoyo de las divisiones UTOI, Caballería y UPPL, llevó adelante en la última madrugada un operativo disuasivo-preventivo en el Parque de Mayo, con el objetivo de impedir la realización de picadas clandestinas en el sector conocido como La Loba.

El procedimiento arrojó resultados positivos, ya que fueron demoradas varias personas por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona la conducción temeraria o en competencias no autorizadas.

Además, se secuestraron seis motocicletas y seis automóviles por distintas faltas de tránsito, en el marco de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Desde la dependencia informaron que este tipo de operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad, con el fin de prevenir siniestros viales y garantizar la seguridad de quienes utilizan los espacios públicos.