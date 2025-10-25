Sur cerró su paso por el Select 12 con un empate ante Chubut

Baltasar Pérez Iturbe echará la pelota en el scrum de Sur.

El seleccionado de Menores de 17 años de la Unión de Rugby del Sur se despidió del Select 12 con un empate ante Chubut en 15, resultado con el que compartió el 2º lugar con su rival.

Fue en el partido que le puso el cierre al torneo disputado entre viernes y hoy, en las instalaciones del club Trelew RC, de la ciudad del mismo nombre.

Allí Sur fue a buscar la clasificación a la final de la zona Desarrollo frente a Paraguay (el mejor del Select 12 Norte), aunque el ganador del grupo Sur fue la Unión Austral.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Hoy el XV dirigido por Sebastián Barrera disputó el último encuentro ante otro de los rivales con posibilidades de clasificar. Ganó la primera etapa 12-5 con tries de Lorenzo Carreras (uno convertido por Baltasar Pérez Iturbe) y en el complemento respondió a un try en contra con un penal convertido por Pérez Iturbe para una ventaja de 15-10.

Los locales lo empataron con un try en los instantes finales, perdiendo la chance de la victoria al fallar la conversión.

Previamente Lagos del Sur se aseguró el 4º lugar al superar a Tierra del Fuego por 42-5.

Para Sur y para Chubut, de los que a priori eran también candidatos a ganar el Select 12 Sur, fue jugar por el honor, ya que a mediodía Austral le había ganado a Chubut 12-8, resultado que consagró al primero y dejó sin chances al resto.

La jornada de hoy había comenzado para la Unión del Sur con éxito ante Tierra del Fuego por 46 a 0, con tries de Uriel Velázquez (2), Emilio Linares Risueño, Gonzalo Beramendi, Santino Novoa, Ramiro Gette, Tomás Martínez Tumminello y Santiago Visciglia. Las conversiones fueron de Tomás Otero (1), Juan Pedro Folmer (1) y Baltasar Pérez Iturbe (1).

En 2021 Sur ganó su grupo en Villa Carlos Paz, mientras que en 2022 y 2023 fue tercero y el año pasado finalizó en el segundo lugar.

Este es el plantel de Sur, dirigido por Sebastián Barrera: