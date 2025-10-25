Sinner extendió su paternidad ante de Miñaur y se metió en la final del ATP 500 de Viena

El tenista italiano Jannik Sinner (1°) superó al australiano Alex de Miñaur (3°), sobre quien tiene una gran paternidad, y se metió en la final del ATP 500 de Viena.

Sinner, quien tiene como objetivo ganar absolutamente todo lo que le queda en el año para tener chances de desplazar al español Carlos Alcaraz de la cima del ranking ATP, se impuso por 6-3 y 6-4, en un encuentro que se extendió durante una hora y 27 minutos.

De esta manera, Sinner sigue presentándose como una pesadilla para de Miñaur, ya que lo derrotó en las 12 ocasiones que se enfrentaron oficialmente. En estos encuentros, el australiano solo pudo robarle dos sets: uno en los cuartos de final del ATP de Sofía en 2020 y otro en las semifinales de Beijing este año.

Sinner irá en busca de su segundo título en el ATP de Viena, torneo que ya ganó en el 2023, que representaría el 22° en su exitosa carrera.

Su rival en la final saldrá del ganador del partido entre el alemán Alexander Zverev (2°) y el italiano Lorenzo Musetti (4°).