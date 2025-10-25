Bahía Blanca | Domingo, 26 de octubre

Fútbol.

Senior de la Liga: Villa Mitre amplió la ventaja y el resto de la tabla se comprimió

El tricolor venció a Pacífico de Cabildo 5 a 3 y ahora Sporting es el escolta. Hubo triunfos de Monte Hermoso, Bella Vista, Libertad y Pacífico BB.

Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Se acerca la recta final de la fase regular del certamen Clausura "Jorge Dambolena" en el fútbol Senior de la Liga del Sur y Villa Mitre se consolidó en la primera ubicación, tras jugarse la 10ª fecha.

El tricolor venció en un partidazo a Pacífico de Cabildo y ganó 5 a 3.

Ahora Sporting es el escolta tras vencer a Sansinena 4 a 2.

Además, hubo victorias de Monte Hermoso, Bella Vista, Libertad y Pacífico BB.

--Marcadores:

--Bella Vista 1 (Víctor Torrrero), Liniers 0.

--Monte Hermoso 3 (Diego Vera --2-- y Facundo Balbuena), Huracán 2 (Cesar Panduro --2--).

--Libertad 5 (Cristian Pedraza --2--, Lucas Costa Biondi, Mariano Moreno y Pablo Cerra), San Francisco 1 (Marcos Ramos).

--Villa Mitre 5 (Martín Carrillo --4-- y Ariel Amaya), Pacífico de Cabildo 3 (Esteban Angelini --3--).

--Sporting 4 (Maximiliano Macías, José Mosqueira, Paolo Quiroga y Guillermo Boiocchi), Sansinena 2 (Nicolás Martín y Emiliano Jofré).

--Tiro Federal 0, La Armonía 0.

--Pacífico BB 4 (Maximiliano Delaudo, Cristian Salazar, Antonio Román y Hector Fullana), Comercial 0.

La tabla

Los artilleros

