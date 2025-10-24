Esta noche hay peña con la revelación de Cosquín 2025 y el grupo del talentoso Marcelo Escales

Franco Pignol [email protected] Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

La música folklórica argentina vuelve a ser protagonista en una nueva edición de la Peña de Medianoche, que tendrá lugar hoy, a las 23, en Kanika Espacio de Arte (Belgrano 249, Altos). El encuentro reunirá a Emanuel Ayala Banda y Marcelo Escales Grupo, dos proyectos que conjugan raíz, poesía y una mirada contemporánea sobre el folklore.

Desde Fiske Menuco (General Roca, Río Negro) llega Emanuel Ayala, reciente Ganador del Pre Cosquín 2025 y Revelación en Música del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2025. Cantautor y guitarrista, Ayala recorre en su repertorio composiciones propias, autores patagónicos y clásicos del cancionero popular, trazando un paisaje sonoro donde la danza y la escucha se entrelazan en un lenguaje auténtico y actual.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La Emanuel Ayala Banda está integrada por Emanuel Ayala (voz y guitarra), Gabriel Monsalve (bajo), Gerardo Giacobbe (flauta) y Franco Muñoz (percusión). Juntos construyen una propuesta en la que la raíz folklórica se renueva sin perder su identidad, con arreglos que resaltan la fuerza expresiva y el pulso rítmico de la música popular del sur.

Desde Bahía Blanca, Marcelo Escales Grupo —referente de la escena local— presentará una selección de canciones de su disco Ambiguo, junto con grandes obras del repertorio folklórico argentino. En su propuesta se combinan sonoridades acústicas, vuelo instrumental y una profunda conexión con la palabra y la raíz, en versiones que atraviesan zambas, chacareras y temas propios con una sensibilidad actual.

El grupo está formado por Marcelo Escales (voz y guitarra), Lucas Magallán (guitarra y coros), Guillermo García (flauta traversa), Fabián Zapata (bajo) y Gustavo Fernández (percusión).

Será una noche para celebrar la música argentina en su diversidad, con dos artistas que dialogan entre la tradición y la creación contemporánea, en un espacio que ya se consolida como punto de encuentro para la cultura bahiense.

📞 Informes y reservas: 291 566 1013

📍 Belgrano 249, Altos – Bahía Blanca

🎟️ Kanika Espacio de Arte