Villarino: Ascasubi se coronó campeón en Algarrobo

Social Ascasubi se sacó la espina y se coronó campeón de la temporada 2025 de la Asociación de Fútbol de Villarino.

El albiceleste derrotó en el partido decisivo a Juventud Agraria de Algarrobo como visitante por 2 a 0.

Hugo Roa marcó las dos conquistas del elenco de Hilario Ascasubi.

El mediocampista canjeó por gol un penal que le cometió Martín Poncetta a los 32 minutos y aseguró el triunfo en la última jugada del partido, a los 97 minutos, tras cerrar una contra letal.

El elenco visitante terminó con 9 futbolistas por las expulsiones de Lorenzo Santecchia --a los 69 minutos-- y de Rodrigo Burgardt, a los 89 minutos.

Franco Yatzky fue el encargado de impartir justicia.

Tras el triunfo en sueño visitante, Ascasubi inicio los festejos en el Ovidio Colamosca, que se extendieron en su cancha.

El conjunto de Algarrobo que comanda Ulises Tomasetti obtuvo el primer tramo del año, donde se enfrentaron todos contra todos.

Por su parte, el albiceleste de Hilario Ascasubi --conducido por Elías Bustos-- se adueñó del segundo torneo que se jugó por zonas tras una épica final ante 12 de Octubre.