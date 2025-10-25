Allanaron dos viviendas y esclarecieron un violento robo en el barrio Latino

Un violento robo sufrido por un vecino del barrio Latino, el pasado 20 de octubre, fue esclarecido por personal de la comisaría Séptima tras una serie de allanamientos y análisis de cámaras de seguridad con la colaboración del Centro Único de Monitoreo.

La víctima, un hombre de 61 años, fue golpeada por una pareja que ingresó a su vivienda durante la noche, en la calle Vieytes al 3600, y lo despojó de 3.800 dólares y 350.000 pesos.

En el marco de la investigación, y por orden del Juzgado de Garantías N°2, el miércoles pasado se realizó un primer allanamiento en Malvinas al 300, donde fue aprehendido Héctor Eduardo Chatag (46). En el lugar se encontró marihuana entre sus pertenencias.

Dos días más tarde, se efectuó otro procedimiento en Holdich al 2000, donde se secuestraron 350.000 pesos y 2.800 dólares, además de una escopeta calibre 20 y una caja de cartuchos sin documentación. En ese domicilio fue aprehendido Fernando Salamanca (54), acusado de infracción al artículo 189 bis del Código Penal, por tenencia ilegal de arma de fuego.

Según informaron fuentes oficiales, los principales imputados del asalto no se encontraban presentes durante los allanamientos y se mantiene la búsqueda para concretar su detención.