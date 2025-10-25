El Pentágono ordenó un despliegue militar en América Latina

La administración Trump notificó al Congreso que se encuentra en un "conflicto armado no internacional" contra los cárteles de la droga

El ejército de Estados Unidos enviará el Grupo de Ataque del portaaviones Gerald R. Ford y su ala aérea embarcada hacia la zona de responsabilidad del Comando Sur, informó hoy en redes sociales el vocero del Pentágono, Sean Parnell.

La zona bajo responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos comprende la parte continental de América Latina al sur de México, las aguas adyacentes a Centroamérica y Sudamérica, y el mar Caribe.

Según Parnell, el despliegue se realiza "en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la patria".

"Estas fuerzas ampliarán y aumentarán las capacidades existentes para interrumpir el tráfico de narcóticos y desmantelar las OCT", añadió el vocero del Pentágono.

De acuerdo con un reporte de The Wall Street Journal, la presencia militar estadounidense en el Caribe es actualmente la más grande en la región en más de tres décadas, desde la invasión a Panamá.

En una declaración anterior, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que el ejército hundió anoche una presunta embarcación de contrabando de droga en aguas internacionales del Caribe, acción que provocó la muerte de sus seis ocupantes.

Este fue el primer ataque nocturno contra presuntos barcos de narcotraficantes y la décima operación de este tipo desde septiembre, con un saldo total de más de 40 muertos.

El 2 de octubre, la administración Trump notificó al Congreso mediante un memorándum que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado no internacional" contra los cárteles de la droga designados como organizaciones terroristas, y que tratará a sus integrantes como "combatientes ilegales".

Los ataques generaron críticas de legisladores demócratas. El senador Jack Reed, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, afirmó que el Gobierno "no ofreció ninguna justificación legal, evidencia o inteligencia creíble" para las operaciones.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de utilizar las amenazas de los cárteles como pretexto para ampliar su presencia militar en América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó los ataques estadounidenses como "asesinato" por la muerte de presuntos narcotraficantes en el mar. (NA)