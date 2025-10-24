El presidente de Nigeria removió a la cúpula militar en medio de rumores de golpe de Estado

En medio de una ola de rumores sobre un golpe de Estado en Nigeria, el presidente, Bola Tinubu, realizó una profunda reestructuración en la cúpula de las Fuerzas Armadas y designó nuevos jefes en sus principales ramas.

La medida llegó menos de una semana después de que la prensa local informara sobre el arresto de más de una decena de oficiales por supuestas conductas inapropiadas, presuntamente vinculadas a intentos de sublevación militar.

La presidencia anunció el reemplazo total de los mandos castrenses. Olufemi Oluyede asumió como nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, reemplazando a Christopher Musa. W. Shaibu tomó la jefatura del Estado Mayor del Ejército, S.K. Aneke fue designado responsable de la Fuerza Aérea, e I. Abbas quedó al frente de la Armada.

El único que conservó su cargo fue E.A.P. Undiendeye, al frente de Inteligencia, según confirmó el propio Tinubu a través de su cuenta oficial en X. En un mensaje breve, el jefe de Estado señaló que la medida busca fortalecer la arquitectura de seguridad nacional ante múltiples amenazas internas. (con información de Infobae)