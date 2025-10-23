Polémicos dichos del canciller alemán sobre los migrantes: “Pregúntenle a sus hijas"

El canciller alemán, Friedrich Merz, realizó polémicas declaraciones en relación a los inmigrantes al señalar que son "un problema en el paisaje urbano” y redobló la apuesta al remarcar que para explicar sus dichos deben "preguntarle a sus hijas".

Las críticas hacia Merz fueron de parte de la oposición, pero también de algunos integrantes de su propio partido.

La semana pasada Merz se refirió a las políticas antimigratorias del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y señaló que el Gobierno trabajaba para corregir los fracasos de las gestiones anteriores, pero aclaró que todavía había un problema “en los paisajes urbanos”, en relación a una vinculación entre la cambiante composición étnica de las ciudades alemanas y la delincuencia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Friedrich Merz ya no está burlándose desde los márgenes (...) Como canciller, tiene una responsabilidad especial en la cohesión social, la cultura del debate y la creación de relatos positivos para el futuro”, sostuvo Dennis Radtke, miembro de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller y del Parlamento Europeo.

Sin embargo, en las últimas horas redobló la apuesta cuando un periodista le pidió explicaciones sobre esa polémica frase.

"Pregunte a sus hijas qué he querido decir. Sospecho que obtendrá una respuesta bastante clara e inequívoca”, señaló el canciller

Los políticos de la oposición criticaron el comentario sobre las “hijas”, considerándolo un guiño de Merz al estereotipo de la extrema derecha que presenta a los inmigrantes como un peligro para las mujeres blancas nacidas en Alemania.

“O es demasiado vanidoso para disculparse o lo dice en serio”, sostuvo la líder de Los Verdes, Katharina Drage.

Merz también se enfrentó a las críticas de los socialdemócratas, socio de coalición cuyo secretario general, Tim Klüssendorf, lo acusó de sembrar la “división” y “destruir la confianza”. (NA)