Buscaban una moto robada en un basural del barrio Cenci y encontraron tres

Luego de un operativo de rastrillaje, personal del Cuerpo Motorizado logró recuperar esta tarde en el barrio Cenci tres motos que habían sido robadas en las últimas horas, informaron fuentes policiiales.

Las tareas comenzaron cerca de las 18.30 cuando, tras el aviso por la sustracción de una moto KTM Duke 200, los efectivos llegaron hasta un basural ubicado en calle Indio, entre La Falda y Hugoy, donde encontraron no sólo el vehículo robado sino también otras dos (Husqvarna Norden 901 y Mondial LD 110) que tenían pedido de secuestro activo desde el sábado 27.

Finalizadas los trabajos policiales, todos los vehículos fueron trasladados hasta la comisaría Séptima.