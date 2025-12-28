Un auto de colección valuado en 180 mil dólares chocó en Panamericana y quedó destruido

Lo que debía ser el estreno soñado tras dos años de trabajo terminó en un desastre millonario. Este sábado, un Mercedes-Benz 230 SL, una joya de la ingeniería alemana valuada en hasta 180.000 dólares, protagonizó un choque múltiple en la Autopista Panamericana.

Una tuerca mal ajustada a la salida del taller que provocó el desprendimiento de una rueda en plena vía rápida, lo que derivó en el accidente.

El siniestro ocurrió cerca de las 9:30 a la altura del cruce con el Camino del Buen Ayre. Según fuentes citadas por Infobae, el propietario acababa de retirar el vehículo esa misma mañana luego de una extensa refacción.

Sin embargo, la falla mecánica dejó al coche inmovilizado en el carril izquierdo, desatando una reacción en cadena.

El accidente se desarrolló en segundos y quedó registrado por las cámaras de otros conductores. Al perder la rueda, el Mercedes blanco quedó varado sin posibilidad de maniobra.

La rueda desprendida rodó unos metros, dejando al vehículo detenido y sin señalización en una zona de alta velocidad, mientras que un automóvil que circulaba por detrás no logró advertir el obstáculo a tiempo y embistió la parte trasera del "Pagoda", proyectándolo contra el guardarraíl y provocando que otros vehículos también se vieran involucrados.

Pese a la espectacularidad de las imágenes, no se reportaron heridos de gravedad, aunque los daños materiales son totales e irreparables para el auto de colección.__IP__

La unidad siniestrada había pasado los últimos 24 meses en un proceso de restauración artesanal. La destrucción del chasis y la carrocería tras el choque múltiple significa la pérdida de un patrimonio automotriz difícil de recuperar.

Personal de seguridad vial trabajó durante horas para despejar la calzada, mientras las imágenes del Mercedes blanco destrozado se volvían virales en los grupos de fanáticos de los autos clásicos. (NA)