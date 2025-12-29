Club Sarmiento se coronó campeón en el fútbol de Coronel Suárez

Club Sarmiento de Pigüé cerró un 2025 inolvidable para coronarse como el campeón de la temporada en la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez. En la final del Clausura, goleó a El Progreso 4 a 0 y dio la vuelta olímpica tras haber obtenido los dos torneos del año.

En cancha de Blanco y Negro, el elenco de Guillermo Gatti no dejó dudas y logró un contundente triunfo.

Sarmiento celebró su 25º título y lo hizo con autoridad en el Parque Felisa I. de Alberdi, que lució colmado.

El cotejo contó con la presencia de 1.800 espectadores, fue arbitrado por Valentín Pompei y tuvo un claro dominador de principio a fin: el elenco pigüense.

A los 9 minutos se puso en ventaja por intermedio de Maximiliano Graff, quien sentenció tras recibir una habilitación de Francisco Litre y dejar en el camino a Juan Manuel Stefanof.

Sobre el cierre de la primera parte, los de la Colonia se quedaron con uno menos, ya que su arquero Juan Manuel Stefanof, quien le cometió una brusca falta a Maxi Graff cuando la jugada ya había sido invalidada por offside del 9.

En el complemento, Sarmiento lo aprovechó y lo liquidó.

A los 4 minutos, nuevamente Graff apareció para marcar el segundo, al desviar de cabeza un centro perfecto de Marcos Litre.

A los 15 minutos, Simón Oraindi trepó por el callejón derecho y anotó el tercero con un disparo cruzado.

La frutilla del postre llegó a la media hora de juego. El incansable Marcos Litre sentenció tras un muy buen pase de Emiliano Cledou.

Así, Sarmiento celebró ante su gente otra corona más y no dejó lugar a la duda.

La síntesis

Club Sarmiento 4

L. Litre

S. Oraindi

Cance

Magno

Abad

L. Oraindi

Pazos

F. Litre

J. Klock (c)

M. Litre

M. Graff

DT: Guillermo Gatti.

El Progreso 0

Stefanof

Bollak

Werner

M. Schroh (c)

Farías

Machain

M. Giménez

N. Merkel

Vander Tuin

S. Graff

F. Schroh

DT. B. Schneider.

PT. Gol de M. Graff (CS), a los 9m. A los 41m. fue expulsado Stefanof (EP).

ST. Goles de M. Graff (CS), a los 4m.; S. Oraindi (CS), a los 15 y M. Litre (CS), a los 30m.

CAMBIOS. 71m. Llamas por M. Graff y Cledou por Pazos; 77m. Ducid por M. Litre y 82m. Balmaceda y Balcarce por S. Oraindi y Klock, en Sarmiento; 45m. Rohwein por Farías, 53m. M. Schwerdt por M. Schroh y 61m. Prediger por Bollak, en El Progreso.

Árbitro: Valentín Pompei.