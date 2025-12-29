Con dos caras nuevas, Liniers se prepara para el regreso del torneo Regional Amateur

El plantel de Liniers comenzará hoy una nueva semana, a la espera del partido del fin de semana ante Atlético Ayacucho, que marcará el regreso de la competencia en el Torneo Regional Amateur.

El Chivo comenzará la llave de cuartos de final como local y la definirá como visitante.

Para esta nueva instancia el equipo bahiense sumó dos de las cuatro incorporaciones permitidas por reglamento.

Uno de los refuerzos es un hijo de la casa: Lautaro Cerato, quien se encontraba en Villa Mitre, donde jugó el Federal A y, también, la Liga del Sur.

El otro es el volante Franco "Pipi" Torre, proveniente de Olimpo.

"Buscamos mejorar un poco lo que teníamos", remarcó el entrenador Hernán Rosell, en relación a las incorporaciones.

Además, detalló a cada uno y qué significan para el equipo.

"Lo de Cerato es jerarquía, es traer chico que jugó a otro nivel, que conozco mucho y desde chiquitito. Sé todo lo que nos puede dar", resumió en relación al atacante de 25 años.

De esta manera, Lauty regresará al club en el que se formó tras su salida en mayo de 2023, cuando disputó su último partido ante Sansinena por el Federal A y marcó un gol en el triunfo por 2 a 0 (foto arriba).

En ese momento, el bahiense pasó a Sarmiento de Junín (primera división) y luego estuvo en Racing de Córdoba (Primera Nacional), Defensores de Belgrano (Primera Nacional) y Villa Mitre (Federal A).

"Con el Pipi -continuó-, también es alguien que conozco, que tuvo un muy buen año en Olimpo y necesitábamos tener un volante dinámico, que nos de una mano en ese sector del campo", remarcó con respecto al pibe de 21 años que se formó en Tiro Federal pasó al aurinegro a los 16.

"Creo que los dos nos van a hacer bien, por eso decidimos traerlos. Creo que estamos bien, que tenemos un plantel completo, con variantes en todos los puestos. Estamos conformes y esperando que salga todo bien", redondeó Hernán.

*Cómo sigue

El Regional Amateur se reanudará este fin de semana, con revancha una semana después.

En cuartos de final de la Región Pampeana Sur, Liniers se medirá ante Atlético Ayacucho, que empató en Tres Arroyos 2 a 2 ante Olimpo y avanzó tras la victoria en casa 1 a 0.

Por ese sector de la llave, el ganador se cruzará con el vencedor de Ferro de General Pico --eliminó a All Boys de Santa Rosa-- y Deportivo Alpachiri, que dejó en el camino a Juventud Regional de Miguel Cané, con el bahiense Sebastián Marlia entre los iniciales y en ese receso sumó a Julio Furch, exdelantero de Olimpo.

También avanzaron a cuartos de final Racing de Olavarría --eliminó a Atlético Mar del Plata--, Deportivo Norte de Mar del Plata --se impuso ante Embajadores de Olavarría--, Atlético Villa Gesell, que dejo en el camino a Estudiantes de Olavarría, y Santa Rita de Piedritas, que eliminó a Ferro de Olavarría.

Los cruces para conocer el ganador de cada región, que jugará por el ascenso al Federal A, culminarán el 8 de febrero, cuando se dispute el partido de ida de la quinta ronda.

*Asamblea

Esta noche se realizará una asamblea general ordinaria en el Club Liniers, convocada por la comisión normalizadora.

La misma llama a todos "los socios reempadronados de la institución".

La primera convocatoria será a las 19 y la segunda, a las 20.

La asamblea contará con 8 órdenes del día a tratar, entre ellas la elección total de autoridades.

Además, se realizará el tratamiento de los ejercicios económicos desde 2021 hasta noviembre de este año.