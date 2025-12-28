David Kavlin tuvo un infarto y fue operado de urgencia: “Me revivieron”

David Kavlin tuvo un infarto y debió ser operado de urgencia, según confirmó el propio periodista en diálogo con el canal TN, donde también llevó tranquilidad por su estado de salud.

En comunicación con este medio, el conductor contó lo que vivió: “Ayer tuve un infarto después de jugar al paddle en el club Hacoaj. Ahí activaron todos los protocolos de manera inmediata e impecable”.

“De hecho, mi propio hijo de 11 años me asistió inmediatamente y me ayudó”, destacó. De ahí lo trasladaron en ambulancia a la Trinidad de San Isidro. En el camino los médicos lo reanimaron.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Kavlin señaló: “Me hicieron un electrocardiograma en el mismo club, me dijeron que había hecho un infarto, llamaron rápidamente a la ambulancia, una me derivó a la Trinidad de San Isidro. Hice un paro cardíaco llegando casi al hospital y me revivieron”.

“Me revivieron y me pusieron un stent. Pero me descubrieron otra arteria que la tengo un tanto tapada así que me van a poner otro stent en los próximos días... Será mañana o pasado, tal vez”, adelantó.

A modo de cierre, expresó: “Estoy bien, ya estoy hemodinámicamente bien, con los signos vitales muy bien así que la verdad que me salvaron la vida. Estoy para contarla y para seguir”.

La reflexión de David Kablin tras sufrir un infarto

En diálogo con este medio, Kablin contó que había cumplido años el 26 de diciembre y que esto pasó al día siguiente. “Ahora tengo cumpleaños el 26 y 27”, comentó.

Con motivo de su cumpleaños 54, el periodista compartió unas conmovedoras palabras en sus redes sociales que tituló “Carta a mi infancia”.

"Querido David:Te escribo desde el futuro. No para advertirte. No para corregirte. Te escribo para abrazarte. Hoy cumplo 54 años. Y aunque todavía no lo sepas, sigo siendo vos", comenzó.

Acto seguido, enumeró: “Sigo siendo ese chico que miraba el mundo con una mezcla rara de asombro y temor. El que entendió temprano que crecer no era una promesa sino una prueba. El que aprendió —sin que nadie se lo explicara— que hay dolores que no avisan y silencios que gritan".

“Te escribo para decirte algo importante: no estabas equivocado. Nunca lo estuviste. No cuando sentías que eras distinto. No cuando te dolía lo que a otros les era indiferente. No cuando intuías que la injusticia no se negocia y que la dignidad no pide permiso. Mientras otros jugaban a crecer, vos ya sabías que la vida iba en serio. Que el bien y el mal no eran ideas abstractas, sino decisiones que se pagan”, aseguró.

Acto seguido, advirtió: “Vas a caminar solo muchas veces. Vas a dudar de vos. Vas a caer. Más de una vez. Y algunas caídas van a ser tan profundas que vas a pensar que no hay fondo. Pero escuchame bien: siempre hubo suelo. Porque incluso cuando no lo sabías, había algo en vos que no se rompía. Una llama. Una obstinación. Una dignidad heredada”.

“Vas a amar desde las entrañas. Vas a perder. Vas a ganar batallas que no figuran en ningún trofeo. Vas a decir verdades incómodas. Y aun así, vas a dormir con la conciencia tranquila”, sostuvo.

A modo de cierre, aseguró: “Hoy, desde estos 54 años, te miro hacia atrás y no cambiaría ni una sola cicatriz. Cada una te estaba preparando para ser quien soy. Gracias por no haberte rendido cuando nadie miraba. Gracias por haber resistido sin saber por qué. Gracias por haber seguido incluso cuando no había aplausos. Si pudiera volver el tiempo atrás, no te diría que tengas menos miedo. Te diría que confíes más en vos”. (TN)