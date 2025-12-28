Un camionero fue grabado mientras pintaba grafittis en el Parque Nahuel Huapi: fue sancionado

Lo que comenzó como un acto de vandalismo terminó en un escándalo viral y una causa penal. Un chofer de camión fue filmado mientras realizaba graffitis sobre las milenarias formaciones rocosas del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El video, captado por un transeúnte, no solo expuso el daño al ecosistema, sino también la violenta actitud del infractor ante el reclamo por su conducta.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El escenario de la agresión fue el kilómetro 1598 de la Ruta 40, en la zona conocida como Valle Encantado. En las imágenes, que desataron la furia de los usuarios en redes sociales, se ve al conductor utilizando aerosol sobre las piedras a orillas del río Limay, una de las áreas más protegidas de la región.

El testigo que registró el hecho intentó frenar el daño, pero se encontró con una respuesta desafiante por parte del trabajador. "¿Por qué hacés eso? No se puede", advirtió el vecino.

"¡Hay dibujos por todos lados! ¿A vos te molesta?", retrucó el camionero intentando normalizar el vandalismo. Cuando el denunciante comenzó a filmar la patente del camión, el chofer tomó una piedra y amenazó al hombre antes de huir de la escena.

Gracias a la rapidez de la denuncia y la viralización del video, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi pudo identificar al responsable y a la empresa para la cual trabaja.

De esta manera, se inició un proceso administrativo y penal contra el conductor por daño al patrimonio natural. La compañía de transporte se puso a disposición de las autoridades, comprometiéndose a financiar la limpieza técnica de las rocas y a aplicar sanciones severas al empleado. (NA)