La ciudad.

Desalojaron una fiesta clandestina con más de 50 personas en el barrio Oro Verde

El operativo de fiscalización se realizó cerca de las 21.30 en una quinta ubicada en calle Borlenghi, entre Azara y Liniers.

Más de 50 personas fueron desalojadas esta noche de una fiesta clandestina, en el marco de un operativo de fiscalización dentro de una quinta ubicada en el barrio Oro Verde, informaron fuentes policiales.

El procedimiento se realizó cerca de las 21.30 en la quinta "La Diana", ubicada en calle Borlenghi, entre Azara y Liniers.

De acuerdo con el reporte, los efectivos se entrevistaron con el propietario, a quien le labraron un acta, previo a desalojar a todos los concurrentes al evento.

Del operativo participaron también personal de Fiscalización y Tránsito.

 

 

