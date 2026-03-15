La inversión de aproximadamente 3.000 millones de dólares anunciada por Transportadora de Gas del Sur (TGS) para desarrollar infraestructura destinada al procesamiento de líquidos del gas de Vaca Muerta fue interpretada por el intendente Federico Susbielles como una señal clara del posicionamiento estratégico que Bahía Blanca ha consolidado en el mapa energético del país.

En diálogo con “La Nueva.”, el jefe comunal sostuvo que el anuncio no debe interpretarse como una “revancha” para la ciudad frente a algunos proyectos energéticos que en los últimos años no terminaron concretándose en Bahía Blanca —como la terminal exportadora de gas natural licuado que finalmente se instalará en Río Negro— sino como la confirmación de una ventaja competitiva construida durante décadas a partir de su infraestructura logística, industrial y portuaria.

“Lo que hace esta inversión es poner claramente de manifiesto una ventaja competitiva que la ciudad tiene”, afirmó.

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Cabe señalar que Susbielles, quien tuvo un activo rol en este proceso de inversión como presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, ahora participa del mismo como titular del Ejecutivo local.

“TGS eligió la mejor locación”, puntualizó.

El nuevo complejo industrial será construido frente a las instalaciones actuales de TGS.

Según explicó, Bahía Blanca reúne condiciones estructurales que la convierten en una ubicación difícil de igualar para este tipo de proyectos en la Argentina.

“La ciudad es hoy, por lejos, la mejor locación para albergar iniciativas de esta magnitud por todo lo que tiene construido en materia de logística, conectividad, oleoductos, gasoductos y poliductos, además de sus instalaciones portuarias y de los muelles operativos que permiten cargar este tipo de productos”, señaló.

Para el intendente, esa infraestructura acumulada durante décadas constituye uno de los principales activos que hoy posicionan a la ciudad frente a otras alternativas dentro del país.

El factor tiempo

Susbielles remarcó además que la disponibilidad de redes de transporte energético, infraestructura portuaria y servicios industriales permite reducir significativamente los tiempos de desarrollo de nuevos proyectos.

“El tiempo también es un factor importante. Hoy Argentina tiene una oportunidad muy relevante en materia energética, incluso acentuada por el contexto global y por lo que ocurre en Medio Oriente”, explicó.

En ese sentido, consideró que Bahía Blanca cuenta con una ventaja concreta frente a otros lugares que todavía deben desarrollar gran parte de la infraestructura necesaria.

“La realidad es que la ciudad está preparada. Uno gana tiempo, gana años desarrollando un proyecto en Bahía Blanca”, afirmó.

Infraestructura que puede habilitar nuevos desarrollos

El jefe comunal sostuvo que la obra prevista por TGS —que incluye nuevas instalaciones de procesamiento y la construcción de un poliducto dedicado desde la cuenca neuquina hasta Bahía Blanca— puede generar un efecto multiplicador en los próximos años.

A su juicio, esa infraestructura no solo permitirá ampliar la capacidad de procesamiento de líquidos del gas de Vaca Muerta, sino que también puede facilitar la concreción de otras iniciativas que desde hace tiempo se analizan en el sector energético.

“El nuevo poliducto dedicado no necesariamente va a ser solamente para TGS. Esa infraestructura también puede terminar habilitando varios proyectos que se vienen trabajando desde hace bastante tiempo”, señaló.

En ese marco, se mostró convencido de que el desarrollo de Vaca Muerta continuará generando oportunidades para la región.

“No tengo ninguna duda de que pueden venir más proyectos”, aseguró.

En Galván TGS construirá una playa de almacenamiento.

El intendente también se refirió al origen de las inversiones que en los últimos años impulsaron el crecimiento de la actividad energética en el país.

Según explicó, gran parte de los proyectos que se concretaron recientemente estuvieron motorizados por empresas nacionales.

“Las inversiones importantes que se vienen dando hasta ahora están muy ligadas a capitales nacionales, empresas que vienen apostando por la Argentina y que además están generando récords productivos en Vaca Muerta”, señaló.

Sin embargo, consideró que el próximo desafío será atraer capital internacional.

“Lo que queda por ver es si llegan inversiones internacionales. Hay inversores que están evaluando si van a invertir en la Argentina o no en función de las condiciones macroeconómicas y de la estabilidad”, explicó.

De todos modos, afirmó que existen proyectos que ya se encuentran en etapas avanzadas de análisis.

“Hay varios que están bastante avanzados, algunos con capitales internacionales y otros con capitales nacionales”, agregó.

Impacto económico

Susbielles destacó que el anuncio de TGS representa una de las inversiones más relevantes que recibió Bahía Blanca en décadas.

“Es lo más importante que llega a la ciudad en 25 años”, afirmó.

Además, subrayó que este tipo de iniciativas genera un fuerte impacto en la economía local, tanto por la creación de puestos de trabajo como por el movimiento que produce en distintos sectores de la actividad.

“La gente está esperando una inversión de este tipo porque sabemos lo que genera en materia de empleo directo e indirecto y en movimiento económico para Bahía Blanca”, sostuvo.

Remarcó también que la decisión de invertir en la ciudad refleja el trabajo que se viene realizando desde hace años para consolidar condiciones de competitividad.

“Cuando hablamos de construir un puerto ordenado, con paz social y con una ciudad preparada para recibir proyectos de esta magnitud, evidentemente lo que planteábamos tenía fundamentos”, afirmó.

Señal de esperanza

Finalmente, Susbielles consideró que la inversión llega en un momento particular para Bahía Blanca, que en los últimos años atravesó situaciones trágicas como consecuencia de devastadores eventos climáticos.

“Creo que es una gran noticia para la ciudad y la ciudad la reconoció de esa manera”, expresó.

Según indicó, el anuncio también genera un clima de expectativa entre los vecinos.

“Percibo que es un momento de esperanza, dejando atrás la angustia y el dolor que vivimos para empezar a construir una expectativa fundada en un mejor futuro para Bahía Blanca”, concluyó.