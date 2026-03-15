En qué estado se encuentra la causa Rosell, a dos meses de la denuncia

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Audionota: Danilo Belloni

El fiscal Rodolfo De Lucia, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20, continúa la recepción de prueba para tratar de avanzar en la causa que se le sigue al exfutbolista Hernán Rosell, investigado por los posibles delitos de grooming y facilitación, comercialización y/o distribución de representaciones sexuales de menores de 18 años de edad.

El exdirector técnico del club Liniers fue denunciado el 4 de enero pasado por la madre de un juvenil deportista y en la actualidad se encuentra en libertad (tras un pedido de eximición de prisión) y todavía no fue citado a prestar declaración, en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal (que anteriormente se conocía como indagatoria).

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Rosell fue acusado por la mujer de haberle mandado mensajes de WhatsApp a su hijo, de 16 años, para pedirle fotos y videos de carácter íntimo a cambio de dinero.

Unos diez días después de conocida la denuncia, formulada en la comisaría de La Mujer y La Familia de Punta Alta, surgieron otras posibles víctimas de hace más de 15 años y una de ellas, que hoy tiene 31, declaró y comprometió al jugador, al confirmar haber sufrido situaciones análogas a la del menor.

"El acusado, aparentemente, le daba su celular al joven, que en ese momento tenía 14 o 15 años, para que realizara unas filmaciones de contenido de tipo sexual y después éste se lo devolvía y recibía el pago de dinero", comentó un investigador acerca de esta declaración testimonial que consta en la causa.

Ese testigo aportó nombres de posibles víctimas y/o conocedores de esta situación y al menos dos ya fueron citados en los últimos días a la sede de la fiscalía.

El primero de ellos, actualmente de 32 años y que compartió plantel con Rosell, declaró pero no aportó nada relevante.

Negó haber estado involucrado en ese tipo de situaciones y dijo que no recordaba nada, situación que despertó algunas dudas entre los investigadores sobre posibles omisiones en su relato.

La semana pasada fue citado otro exfutbolista, que hoy tiene 31 años, pero no se presentó a la citación -se desconocen los motivos-, con lo cual se tenía pensado reprogramar la audiencia procesal.

Transferencia

En la causa a cargo del fiscal De Lucia, además de la denuncia de origen realizada por la madre, ya está incorporada la declaración del joven que confirmó haber recibido el pedido de imágenes por parte de Rosell, a cambio de un pago de 100.000 pesos.

Fiscal Rodolfo De Lucia

En este sentido, figuran también en el expediente informes presentados por la empresa Mercado Pago, donde se constata una transferencia de 45.000 pesos a favor del joven, realizada el 16 de noviembre pasado, que tendría relación con un pedido de fotos íntimas previo, al cual el joven futbolista accedió.

Por otra parte, una perito psicóloga, a su vez, entrevistó al juvenil y concluyó que no hay indicios de fabulación en su relato y que, por el contrario, demuestra verguenza por la trascendencia del caso y por no poder volver a jugar al fútbol como lo hacía antes de difundir el caso.

Declaró el presidente

El 19 de enero pasado, a su vez, se incorporó a la causa la declaración testimonial de Pedro Peñalva, presidente del Club Atlético Liniers, quien ya había dicho públicamente que fue uno de los primeros en tomar conocimiento del caso por parte de la madre y también en tomar la decisión de apartar preventivamente a Rosell de la dirección técnica del plantel superior "chivo".

Pedro Peñalva, presidente de Liniers.

"Es una locura, estamos muy shockeados", había dicho Peñalva.

Según afirmaron tanto el joven que denunció a principios de 2026 como el testigo que aportó detalles de hace casi 15 años, el acusado decía que era una especie de intermediario entre los chicos y una "mujer o vieja" que pagaba por obtener fotos y/o videos de los menores desnudos o en poses o conductas de tipo sexual.

En el caso del testigo, es probable que la acción penal esté prescripta, por el tiempo transcurrido de los supuestos delitos, aunque su declaración permitiría reforzar la reciente denuncia del menor futbolista albinegro.

De hecho, la madre del hombre, que hizo declaraciones públicas luego del testimonio de su hijo, aseguró que "a todos los que necesiten hacer la denuncia les decimos que no van a estar solos, que van a estar acompañados, porque hay que cortar esta cadena".

"Estoy muy orgullosa de mi hijo, que afrontó esto de la mejor manera", expresó.

"No son solo dos casos"

Madre. La madre del hombre que declaró como testigo en la causa Rosell aseguró que "creemos que no son solo dos casos".

Consumo. "Nosotros nos enteramos hace 3 o 4 años cuando mi hijo nos contó, sin detalles. Me dijo que (Rosell) le había pedido fotos y que se las había mandado. En ese momento atravesaba una situación de consumo y recibía dinero por esas fotos que utilizaba evidentemente para consumir", explicó.

Acoso. "Él en ese momento lo veía como un negocio y nunca había pasado a mayores. Nos manifestó que había mucho acoso, insistencia por medio de mensajes, por redes sociales", declaró la madre.

Decisión. Al momento de la confesión, la familia decidió no avanzar, preo cuando se conoció la denuncia de enero cambió de opinión. "Esto lo movilizó para contar lo que había ocurrido en su momento. Está en medio de un proceso de tratamiento de salud mental y esto le sirve para sanar y cerrar ese capítulo", dijo.