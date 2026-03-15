Gran inversión en el centro, llega una cadena internacional a Bahía y más sobre el proyecto de TGS

--Buen día, Juan. Después de tantas pálidas, de tantos golpes de la naturaleza, finalmente salió el sol para Bahía, ¿no?



--¿Cómo andas, José Luis? Claro, seguro te referís a la megainversión anunciada por TGS.

--Por supuesto, si bien no todo el mundo alcanza a dimensionar lo que se viene, indudablemente Bahía necesitaba algo así. Algo que genere mucho movimiento. ¿Pedimos los primeros cortados y arrancamos?

--Dale, pero, hablando del tema: hoy puedo decir que es mi día, ¿no?

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--¿A qué te referís?

--A que a partir de hoy no pago más los cafés. Eso fue lo que apostamos a principios de febrero, cuando te anticipé lo que se venía. Acordate que te comenté el tema cuando hablamos de los terrenos que estaban cercando frente a TGS. Hacé memoria, te anticipe que se venía un gran complejo industrial. ¿Te acordás?

--Sí, sí, me acuerdo, claro, y con gusto pagaré la apuesta. Bienvenidas sean estas noticias para Bahía Blanca. Es más, el domingo pasado anticipaste que iba a ser una gran semana y, efectivamente, así ocurrió. Felicitaciones, evidentemente, siempre tenés muy buena data.

--Gracias. Por suerte, la noticia de la megainversión de TGS llegó el miércoles, desde Nueva York. Y te confieso que, pese a los festejos, muy pocos sabían de qué se trataba.

--Varios pensaban que era un proyecto de gas natural licuado.

--Es lógico, no muchos saben que el gas que se extrae en Vaca Muerta contiene muchos líquidos y que esos líquidos son oro en polvo.

--Vi que se anunció la construcción de nuevas instalaciones para el tratamiento, fraccionamiento y exportación de gas, pero contame sintéticamente que van hacer.

--Primero hay que de decir que es el proyecto más importante de gas de los últimos 25 años en la Argentina, y lo importante es que Bahía Blanca vuelve a estar presente. Esperemos que este sea el puntapié para unas cuantas inversiones más.

--Bueno, pero qué van a hacer. Concretá.

--Algo que ya hacen en Bahía TGS y Mega, pero en mayor escala. La idea es que el gas de Vaca Muerta sea procesado en Neuquén, con lo cual los productos metano y etano son inyectados a los gasoductos que salen de la planta de procesamiento que tiene TGS en Tratayén y que el resto: propano, butano y gasolina viajen hacia Bahía Blanca por un poliducto hasta la planta de fraccionamiento que se construirá frente a la planta que ya posee la empresa en Cerri.

--Por donde estaba el zoológico privado de Sánchez.

--Exacto. Ahí. Los productos obtenidos irán por tres ductos hasta Galván, serán almacenados en cuatro grandes tanques que se construirán en terrenos ganados al mar, detrás de la exrefinería de la Esso, y desde allí serán despachados por buque.

--Indudablemente esto tendrá un gran impacto económico en la ciudad.

--Sin duda, y en el puerto también. Pensá que por año saldrán unos 100 buques más, como mínimo, y que ya se está pensando en la construcción de una cuarta posta de inflamables, junto a las actuales, para hacer frente a todo este movimiento.

--Juancho, ¿seguro que el proyecto se va a concretar? No quiero ser malpensado pero tenemos varios antecedentes de anuncios que después no se concretaron.

--No tengo la bola de cristal, pero, hasta ahora, todo lo que dijo TGS que iba a construir lo ha cumplido, empezando por los gasoductos de captación en Neuquén, su planta de tratamiento en Tratayén. Es más, hoy están trabajando en la ampliación del gasoducto Perito Moreno, algo que habían prometido hacer.

--Sí, incluso este último tiempo están trayendo por el puerto local muchos componentes para esa obra.

--Exacto. ¿No querés que te juegue un asado? La idea es comenzar antes de diciembre la obra. Los trabajos llevarán poco menos de cuatro años, pensá que se trata de una enorme inversión.

--¿Esto compite con Río Negro?

--Según Oscar Sardi, CEO de TGS, son proyectos con enfoques diferentes. El de Río Negro, que recién está en la fase de proyecto, es derivado de un gran proyecto de GNL, y el de Bahía apunta mayormente al mercado interno y a la exportación a países de la región, principalmente Brasil. Mientras tanto, la iniciativa local ha recibido un gran apoyo de parte de dos instituciones como la UIBB y la Bolsa de Comercio.

--Che, me estoy dando cuenta que la gente de Cerri ha tenido una muy buena semana.

--Ni lo dudes. Más que buena porque a todo esto le tenés que sumar que el Puerto lanzó la licitación para la construcción de el nuevo muelle de Cuatreros. Imaginate como están Carlitos y los muchachos del club de Pesca de la localidad.

--Claro, la obra apunta a recuperar la histórica estructura que se llevó una sudestada, en 2022.

--Sí, en realidad se va a hacer una estructura totalmente nueva. Lo importante es que la localidad va a seguir teniendo un muelle para disfrutar del mar. Pensar que varias décadas atrás hasta ahí llegaban buques de ultramar, de importantes dimensiones, para exportar carne. Qué pena que todo eso se haya perdido.

--Bueno, si bien estas son dos novedades muy importantes para la ciudad, creo que podrías tirar alguna de las que traes cada domingo y que siempre dan que hablar. Seguro viniste con algo en la manga. ¿O no?

--Si, todos los domingos te traigo algo. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Escuchá porque esto te va a interesar.

--¿A ver?

--Ya tengo el nombre de la cafetería premium - premium que se instalará en el shopping Paseo del Sol, donde hasta fin de mes estará el outlet de Lemon Pie.

--¡Epaaa! Buen dato. Me habías dicho que los nuevos dueños del paseo de compras le habían pedido el local a Ricardo Lemos, pese a que ya lleva un montón de años en ese lugar.

--Exacto. Y ahí se instalará, precisamente, una cadena de panaderías – restaurantes de origen belga, famosísima.

--Mmm... ¿alguna pista?

--Voy al grano: llega Le Pain Quotidien, una marca que se expandió rápidamente fuera de Bélgica y hoy cuenta con alrededor de 260 locales en más de 20 países, incluyendo Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Japón, Emiratos Árabes, Brasil, México, Chile y Argentina.

--¿Sabés cuándo llegó a nuestro país?

--En 2012. Ah, y me olvidaba, con la pandemia la empresa sufrió una crisis y fue adquirida por el grupo estadounidense Aurify Brands, que tomó el control de la operación en Estados Unidos y parte del negocio internacional.

--Obvio que el dato del desembarco en Bahía es extraoficial, pero seguramente va a hacer ruido.

--Sí, y tengo otra novedad que también es extraoficial y va a hacer mucho más ruido.

--¡Uh! Me das miedo. Contame.

--Me dicen que cerraría la Iglesia Universal, la que está en Brown 241.

--Epaaa… Debe llevar como 30 años ahí, en el local que supo ser de Corbatta Automotores.

--Exacto, pero lo más interesante es lo que se viene porque, según me dicen, el local, junto con otro lindero, va a ser adquirido por la hamburguesería Mostaza, que va a instar allí un autoservice, donde vas a poder ir con tu coche y llevarte la hamburguesa.

--Buen dato. ¿Qué más?

--Este es otro vinculado con el centro y tiene mucho que ver con un tema que te comenté algunas semanas atrás: la invasión de bazares chinos.

--Sí, me comentaste que abría uno al lado de la Catedral, otro donde estaba Din Don, en calle San Martín, un par en Villa Mitre y no sé que otros más…

--Exacto. Bueno, sumale ahora uno en O ‘Higgins 31 y 33, donde había dos zapaterías. Ya los alquilaron y comenzaron con algunas demoliciones para abrir en no mucho tiempo más.

--Veo que viniste con todo.

--Siempre te traigo info. Es más, recién me acordé de un tema que viene escalando desde hace bastante pero que siempre me olvido de comentártelo.

--Pidamos otro par de cortados y me contás.

--Dale. Pongámoslo en potencial, aunque en realidad esto está más que chequeado, pero una muy conocida financiera bahiense, con su propietario a la cabeza, no estarían respondiendo a los pedidos de no pocos clientes e inversores.

--Incendio en puerta.

--En puerta no, porque esto ya viene de hace un tiempo, pero parece que el número de personas nerviosas es cada vez más grande en Bahía y la zona, por decirlo de una forma suave.

--Bueno, pero no te autocensures, ja. Decí lo que sabés, o tenés miedo de desatar algún “piñerío”.

--Je, je. Solo te digo que hay gente que fue a pedirle al dueño un millón de pesos de lo que pusieron y ni siquiera accede a eso. Existe cero respuesta y la bronca va en aumento. Pero dejemos más info para el próximo boletín.

--Ok, estaremos atentos. ¿Qué más?

--Tengo info muy interesante de una empresa local con más de 70 años dedicada a los productos de limpieza...

--Creo que ya sé de quién hablás. ¿La de los orientales?

--Así es. Betina y Pablo, de Tres Chinos Premium, abren un nuevo local llamado Tres Chinos Hogar, esta vez ubicado en Av. Alem 2325. En su tienda ofrecerán toda la línea de productos y accesorios para la limpieza integral del hogar y también de jardines, vehículos, piletas y de uso industrial.

--¡Muy bueno! Me imagino que, como siempre, la calidad y los precios serán para aprovechar.

--Así es, cuentan con gran variedad y son referentes en calidad y confiabilidad.

--Bien, ¡felicitaciones! ¿Seguimos con alguna otra novedad?

--Dale, por donde vos quieras.

--Bueno, ya que puedo elegir, vayamos al rubro gastronómico. Me resulta raro que hasta ahora no hayas tirado nada de este sector. ¿Seguro que tu amigo Ariel no te pasó nada de info?

--Siempre está, él nunca me deja en banda.

--Bueno, te escucho entonces.

--Yo creo que un lindo tema es la remodelación de dos muy conocidos restó ubicados en la primera cuadra de calle Dorrego.

--Buen tema. No hay muchos ahí, así que no va a ser difícil saber de qué comercios se trata...

--Exacto. De cualquier manera vos sos muy sagaz, ja, ja. Uno de ellos, el que tiene nombre de comestible mediterráneo, inició un proceso de remodelación en el marco de sus 25 años de trayectoria. Por eso remodelaron íntegramente la cocina.

--¿Y el otro?

--El otro es un local muy conocido por sus pastas y sus dueños, Darío y Gustavo, no sólo renovaron la barra, sino que al mismo tiempo introdujeron mejoras en iluminación, acústica del techo y recubrimiento de mamposterías.

--Bien, habrá que pasar por ambos, pero déjame preguntarte si tenés alguna novedad de los nuevos centros comerciales que están creciendo en los barrios. Algo hablamos la semana pasada, pero es bueno seguir de cerca este tema.

--Siempre hablamos de cómo van sumando construcciones y nuevos comercios. Fijate, sin ir más lejos, lo que sucede en la avenida 14 de Julio.

--¿A qué te referís?

--A que en la esquina con Leumann van a hacer ocho locales comerciales, cuatro sobre 14 de Julio y el resto sobre Leumann. Y, además, terminaron un local en Cambaceres y creo que antes de llegar a la rotonda, pasando una ferreteria muy grande, también se vienen más locales.

--Bueno, te despido, Juan pero imagino que nos veremos en la semana en el nuevo quincho que inauguró un colega, en calle Patricios, justo enfrente del HAM.

--No me enteré de nada, ¿qué sabes?

--No me digas que no te invitaron a la inauguración... Imperdonable, se ve que no estás en la selectiva lista que armo el Negro. De paso te comento que ya probaron la parrilla y que, por el tipo de leña usada, dicen que quedó mucha “ceniza”.

--¡Ah! Ahora sí, me orientaste. Imagino entonces que no faltó medicamento alguno por la cercanía del lugar, y que estará abierto las 24 horas.

---Ja, ja. Chau, Juancho, hasta el próximo domingo.

--Chau, José Luis, nos vemos en una semana, y ojalá sigan las buenas noticias.