Carabelli: un farmacéutico a la intendencia

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 100 años, en marzo de 1926, asumió como jefe comunal el farmacéutico Aquiles Carabelli, nativo de Gualeguaychú, Entre Ríos, por entonces radicado en la capital federal.

Carabelli egresó como farmacéutico de la UBA y como profesor de Química en el Instituto del Profesorado. Arribó a Bahía Blanca en 1907 y ese mismo año ingresó como socio de la farmacia Franco Inglesa del Mercado, en O'Higgins y Saavedra, un establecimiento que contaba con laboratorio de análisis clínicos, UN departamento de esterilizaciones (el primero en la ciudad) y sección de fotografía y óptica.

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A esTa actividad sumó la docencia, como profesor de Química y Geología del Colegio Nacional y de Física y Química en la Escuela Normal.

También se involucró en la actividad política por el radicalismo, actuando como concejal y llegando a presidir el Concejo Deliberante.

En 1924, sus actividades comerciales lo llevaron a instalarse en la capital federal, por lo cual resultó sorpresivo que la intervención federal lo designara comisionado municipal en reemplazo del renunciante Enrique González.

“Lo espera una ardua labor pues la gestión financiera de la comuna ofrece dificultades y escollos”, se mencionó. Carabelli explicó que no podía rechazar una propuesta que le permitiría devolver a la ciudad parte de lo recibido y anticipó que su estadía en el cargo sería “transitoria” –“tengo mi familia e intereses en la capital”, señaló—y esperaba entregar el cargo a un intendente electo, lo que hizo 9 meses después.

Carabelli regresó tiempo después a la ciudad, donde siguió dando clases y trabajando. Cuando, en 1937 se jubiló como docente, tuvo decenas de reconocimientos. "Les he dado todos los conocimientos que me ha sido posible, me ha movido el deseo de verlos hombres útiles y de provecho".

Falleció en nuestra ciudad el 1 de julio de 1957, a sus 79 años de edad.