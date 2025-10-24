Franco Colapinto finalizó noveno en las Prácticas Libres 1 de la Fórmula 1

El piloto Franco Colapinto finalizó en el noveno puesto con su Alpine en las Prácticas Libres 1 (FP1) del Gran Premio de México de la Fórmula 1.

El argentino dividió su sesión en partes, comenzando con neumáticos duros hasta la mitad de la tanda, donde protagonizó un leve despiste en el Foro Sol.

Luego de medir los compuestos más duraderos, el joven de Pilar trabajó con los blandos y clavó su mejor intento en 1:19.331 para finalizar noveno, a 951 del 1:18.830 establecido por Leclerc.

En tanto, Paul Aron, quien reemplazó al francés Pierre Gasly, terminó 15to, a 1s482 de la punta y a 531 de Colapinto.