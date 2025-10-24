La palabra de Virginia da Cunha tras el hallazgo de Lowrdez Fernández: "Gracias a Dios"

Horas de angustia e incertidumbre se vivieron en torno a Lowrdez Fernández, exintegrante de Bandana, después de que su madre denunciara ayer que su hija se encontraba desaparecida y sin contacto desde el pasado 4 de octubre.

La preocupación se intensificó cuando, tras un operativo policial, la artista fue hallada en la residencia de su expareja, Leandro García Gómez, la misma persona a la que ella había denunciado por violencia de género en 2022.

Pasada la medianoche del jueves, su amiga y compañera de Bandana, Virginia da Cunha, se expresó en redes sociales refiriéndose a la preocupante situación y aclarando por qué no había brindado declaraciones horas atrás.

"No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo estaba con él y podría salir aún más perjudicada", explicó.

"Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy y gracias a Dios la justicia llegó a tiempo", agregó.

Finalmente, terminó su mensaje deseándole lo mejor a su amiga y a su familia: "Te amamos, @lowrdez. Gracias, @valeriagastaldi @lissavera". (NA)