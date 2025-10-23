Llegó el día: Matías Alé se casa con Martina Vignolo

Matías Alé viajó a Mar del Plata para casarse con su novia, la joven actriz Martina Vignolo. Según contó en Puro Show, se levantó temprano y salió a caminar mientras esperaba que se haga la hora en la que pasaría a buscar a su pareja para ir rumbo al Registro Civil.

"Falta una hora para el Civil y estoy contento. Hemos optado por sacar la euforia, estamos muy tranquilos. Nos casamos acá en Mar del Plata, muy contentos. Hoy es el Civil y después nos vamos a almorzar todos juntos", detalló el actor.

Alé se iría a vivir a Mar del Plata, se alejaría del medio para tener una vida más relajada, aseguraron en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez en El trece.

El actor también contó que repartirá fotos de la pareja a sus invitados y que este viernes es la ceremonia en la Iglesia y después harán una fiesta en la cual "hay de todo, no puedo spoilear, van a estar mis amigos los Agapornis".

Con un público expectante, en 2024, le pidió casamiento a su novia —con quien llevaban meses—, en la entrega de los Premios Martín Fierro Federal.

Con las lágrimas a flor de piel, una mano unida y en otra el galardón a Mejor conductor federal, el intérprete explicó: "Dije que si me ganaba el Martín Fierro te iba a preguntar si te querías casar conmigo".

Finalmente, el actor cumplió su promesa. Este es su segundo matrimonio, Alé ya estuvo casado con la modelo María del Mar Cuello Molar, pero la relación duró muy poco tiempo ya que fue en el período en el cual el actor tuvo serios problemas de salud mental, que hoy ya tiene controlados. Con la modelo se casó en octubre de 2015 y a los seis meses decidió separarse. (NA)