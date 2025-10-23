Tormenta en Bahía: agua en las casas, autos encajados e incidentes de tránsito

El Municipio informó que hasta las 10 de la mañana, la precipitación acumulada en Bahía Blanca era de entre 30 y 37 milímetros, dependiendo del sector.

Además, comunicó que se registraron 13 llamados a Defensa Civil: cinco por ingreso de agua a domicilio (de los cuales dos fueron por la calle, el resto por techo y cloaca); dos autos encajados, dos incidentes de tránsito sin heridos, entre otros reportes habituales, no vinculados con la situación climática.

Por su parte, señaló que el servicio de transporte público de pasajeros funciona con normalidad a excepción del rondín de la línea 519A de Chañares y Bordeu. Asimismo, se encuentra restringida la circulación de vehículos en el Paso Vanoli.

Los servicios del primer nivel de atención de salud funcionan con normalidad a excepción de las unidades sanitarias de Rucci, Grünbein y San Dionisio por dificultades en el acceso, indicó.

"El Municipio continúa monitoreando la situación en forma permanente. Transmitimos tranquilidad a la comunidad, sugerimos restringir la circulación en espacios públicos y ante cualquier emergencia comunicarse al 109 o 911", cerró el mensaje.