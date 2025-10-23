Malhumor, resignación y bromas: las reacciones de los bahienses por una nueva tormenta

La lluvia no da tregua - LNP Diario La Nueva - Emmanuel Briane

Bahía Blanca parece experimentar un eterno bucle de inconvenientes climáticos como si fuese la famosa película de Bill Murray "El día de la marmota". En medio de esto, los bahienses vuelcan en redes sociales su parecer y sentir en medio de la incertidumbre.

El mapa térmico de la tormenta de este jueves deja a las claras que las lluvias serán de importancia.

En cuanto a la sensación de la repetición de eventos climatológicos de importancia y experimentar todo el tiempo una desgracia de la madre naturaleza los bahienses dicen:

Algunos creen que hubo implicada alguna promesa por la Scaloneta y su periplo en Qatar.

Las complicaciones por la caída del agua no dejan de aparecer y las napas no perdonan.

Hablando de situaciones repetitivas y críticas

El humor no puede quedar afuera...