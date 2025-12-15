Fútbol femenino: Sporting obtuvo un "Centenario" ascenso a la principal categoría

En el año del Centenario, la alegría para Sporting llegó de la mano del fútbol femenino.

Con una goleada por 3 a 0 sobre Petroquímicos, resolvió la Promoción con autoridad y se transformó en acompañante de la Asociación Empleados de Comercio para jugar, en 2026, en la principal categoría del fútbol de la Liga del Sur.

Con dos tantos de la goleadora Sofía Mattos y otro de Denisse Ayón, el rojinegro se impuso en dos cotejos consecutivos ante el elenco de SPIQPyA -al que mandó al descenso- y no dejó ningún tipo de dudas.

La dirigidas por Marcelo Beltrán, que consiguieron el objetivo, son: Mirta Úbeda, Nelly Maidana, Antonella Eceiza, Paula Domínguez, Mía Zamora, Rocío Ávalos, Magalí Benítez, Sol Anachuri, Sofía Mattos, Denis Ayón, Rocío Troncoso, Chantal Sánchez, Débora Farías, Mía Correa, Noelia Valdez, Jazmín Oberti, Giuliana Ramírez y Lucía Aranda.

El partido de la consagración tuvo lugar en el Onofre Pirrone, del club Tiro Federal.