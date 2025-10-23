En imágenes, la fuerte lluvia que afecta a Bahía Blanca
Las persistentes precipitaciones dejaron, hasta el momento, un acumulado de 28.9 milímetros según los registros oficiales.
Bahía Blanca amaneció este jueves bajo un cielo encapotado y persistentes lluvias que, hasta el momento, dejaron un acumulado de 28.9 milímetros según los registros oficiales.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta amarilla para la ciudad. Según el organismo, "el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo". Se prevén precipitaciones acumuladas de entre 40 y 70 milímetros.