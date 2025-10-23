En imágenes, la fuerte lluvia que afecta a Bahía Blanca

Tierra del Fuego & Luis Piedra Buena. Fotos y videos: Rodrigo García-La Nueva.

Bahía Blanca amaneció este jueves bajo un cielo encapotado y persistentes lluvias que, hasta el momento, dejaron un acumulado de 28.9 milímetros según los registros oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta amarilla para la ciudad. Según el organismo, "el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo". Se prevén precipitaciones acumuladas de entre 40 y 70 milímetros.

Mirá las fotos de la jornada

Castelli & Manuel Ugarte

9 de Julio & Presbitero Juan Bautista Biggio

Ricardo Güiraldes al 1000

Castelli & Manuel Ugarte

Bélgica al 3000

Plaza Felipe Varela

Plaza Felipe Varela

Tierra del Fuego & Luis Piedra Buena

Tierra del Fuego & Luis Piedra Buena

Saladero

Saladero

Av. Gral. Arias