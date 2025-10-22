Rige la alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos en Bahía y la zona

Bahía Blanca y todo el sudoeste bonaerense vivirán un jueves signado por una alerta amarilla por tormentas, fuertes vientos e intensos milimetrajes.

Según se indicó desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para gran parte de la jornada toda nuestra región se verá afectada por “tormentas, algunas localmente fuertes”.

“Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora”, se explicó.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros.

La advertencia realizada por el SMN tiene dos franjas horarias, ambas del jueves: de 0 a 6, y de 12 a 24.

El área afectada comprende los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso y Coronel Dorrego. También se incluye toda la provincia de La Pampa y parte de Río Negro.

Por esto, desde el ente se realizó una serie de recomendaciones a tener en cuenta, entre las que se encuentran no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

También se indica que para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo, y mantenerse informado por las autoridades. También es recomendable tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.