El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 23 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 23 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 21 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será nuboso con precipitaciones y tormentas. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de fuerte del sector Norte. La visibilidad será regular.
En la tarde el tiempo será nuboso con precipitaciones y tormentas intermitentes. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de fuerte del Noroeste y Sudoeste.
El índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será regular.
La noche será fresca con nubosidad variable y se estima para media noche una temperatura de 16 grados centígrados.