El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 23 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 21 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será nuboso con precipitaciones y tormentas. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de fuerte del sector Norte. La visibilidad será regular.

En la tarde el tiempo será nuboso con precipitaciones y tormentas intermitentes. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de fuerte del Noroeste y Sudoeste.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será regular.

La noche será fresca con nubosidad variable y se estima para media noche una temperatura de 16 grados centígrados.