Tormenta en Bahía: algunas escuelas cerraron por precaución y cortaron el tránsito en Paso Vanoli

Bahía Blanca amaneció este jueves bajo un cielo encapotado y persistentes lluvias que, hasta las 8 de la mañana, dejaron un acumulado de 28.9 milímetros según los registros oficiales.

Si bien hasta el momento no se dispuso la suspensión general de clases, algunas instituciones educativas decidieron cerrar sus puertas de manera preventiva ante las condiciones climáticas adversas. Entre ellas se encuentra la escuela ubicada dentro del Parque de Mayo, donde el ingreso y la circulación resultaron complicados por el agua acumulada.

Desde la Jefatura Distrital de Educación aún no se emitió ninguna comunicación oficial respecto a la continuidad o posible modificación de las actividades escolares.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos para Bahía Blanca y la zona.

Según el organismo, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo”.

Se prevén precipitaciones acumuladas de entre 40 y 70 milímetros.

Ante este panorama, se recomienda a la población evitar transitar por sectores anegados, asegurar objetos sueltos y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Las lluvias continuarán durante gran parte de la jornada, con mejoras recién hacia la noche, aunque no se descarta que las condiciones inestables persistan durante el fin de semana.

Suspensión parcial del recorrido de la línea 519 A

En tanto, el Municipio informó sobre las 8:30 que el servicio de rondín de la línea 519 A se encuentra momentáneamente suspendido en los barrios Bordeu y Los Chañares.

En tanto, alrededor de las 9, la comunica informó que cortaron el tránsito vehicular y peatonal en Paso Vanoli.