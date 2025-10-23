Agua en las casas: "No dormimos tranquilos, estamos esperando siempre que pase esto"

La persistente lluvia que comenzó sobre las 5 de la mañana volvió a complicar a los vecinos de Bahía Blanca.

En algunos barrios, el agua no solo hizo imposible el tránsito por las calles, sino que también ingresó a las viviendas.

"Hace 35 años que vivo en el barrio y siempre fue así, la verdad, siempre estuvo así esto", le dijo Antonio a La Nueva. desde su casa de calle Biggio, entre Malvina y Bélgica.

"No dormimos tranquilos, estamos esperando siempre que pase esto; es la verdad", agregó, angustiado.

Algo similar contaron Susana y Sergio, quienes manifestaron que viven allí hace 32 años.

"Hemos llamado a la Delegación de todos los colores políticos, todos, no nos quedó ninguno. Vinieron, hicimos una reunión en mi casa y esto sigue igual; bah, igual no, cada vez peor, porque evidentemente como verás esto es tierra de nadie", señalaron.

"Sinceramente cansa y siempre decimos 'la vendemos y nos vamos', pero ¿quién nos va a comprar esto? Además, con todo lo que trabajamos para tener esto".

La pareja manifestó que "todo desemboca acá: en la otra cuadra hicieron el asfalto más alto y esto queda hecho una laguna"-

"Te da ganas de llorar. Estamos cansados, realmente estamos cansados. Ya te digo, 32 años hace que estamos, no es que la compramos ahora la casa. Es triste, pero bueno, es la realidad. Y a esta altura de nuestras vidas, ¿a dónde vamos a ir a vivir?", manifestaron.

"Y gracias por venir, realmente muchas gracias por venir —le dijeron a La Nueva.—. Gracias por venir porque por lo menos alguien nos escucha. La Delegación, el delegado, el de las calles, la de Secretaria, todos nos atienden perfecto, pero nadie viene".

Por su parte, Héctor del barrio Rucci manifestó preocupación por el estado de la calle Piedra Buena, desde Emilio Rosas hasta Sáenz Peña. "Está intransitable. Aparte, en la esquina de Emilio Rosas y Piedra Buena, tenemos un basural tremendo a cielo abierto", le dijo a La Nueva.

"Estamos esperando a ver si alguien alguna vez nos da bolilla y aunque sea nos arreglan la calle. Desde ya que no va a ser ahora, por la lluvia, pero tampoco la arreglan cuando está seco y no llueve", agregó.