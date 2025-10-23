Tránsito mortal: "Se hizo justicia", dijo la hija de Sandra Romero tras la condena a Angela Leguizamo
"Estaría más conforme si mi mamá estuviera acá, pero debo reconocer que la fiscalía hizo bien su trabajo", dijo Natalia Pérez, hija de la víctima.
Luego de la sentencia a 14 años de prisión para Angela Leguizamo por atropellar y matar a Sandra Romero en pleno centro de Bahía Blanca, la hija de la víctima, Natalia Pérez, habló esta mañana con LU2 sobre el juicio y las sensaciones tras conocer el fallo.
"Primero estábamos todos medios shockeados porque no entendíamos bien cómo iba a ser. Después fuimos entendiendo, hablando con los abogados e informándonos como podía resultar la sentencia. De mí parte pensé que iban a darle, por lo menos, 18 años. Tenía esa expectativa. A ver, si vos me decís, estoy conforme, yo no estoy conforme con nada. Estaría conforme, si mi mamá estuviera acá. Ninguna condena para nosotros es acorde con el sufrimiento vivido", reflexionó Natalia.
"Espero que lo que pasó, no sea en vano, que la gente tenga más conciencia los que salen y consumen drogas o que toman alcohol y demás sustancias, las consecuencias que pueden tener en los demás. Hoy estoy más tranquila, te puedo decir que mi mamá va a descansar en paz, que pude dormir de corrido después de mucho tiempo y para mí, se cierra una etapa. Hasta acá llegué", enfatizó.
A la hora de ser consultada por la tarea realizada por la Justicia, Natalia fue clara al decir que nada le devuelve a su madre, pero que la labor fue acorde y correcta:
"La verdad que sí, no me puedo quejar de nada, de nada. Sé que más que ésto tal vez se podría haber dado, pero la verdad estoy tan cansada de luchar que siento que se hizo justicia y ya está. Ellos actuaron bien".
"Hablo por lo que pienso yo. Mi hermana lo está analizando, cada cual pensamos diferentes procesos. Yo siento que hasta acá llegué. Ella lo estará procesando, hablé hace un ratito y me dijo que todavía está pensando en todo. De mi parte cerré esta etapa, quiero empezar a rehacer mi vida, porque no la estoy pasando bien y quiero realmente que mi mamá descanse en paz".
La condena a 14 años de prisión es la más alta otorgada en Bahía Blanca por un siniestro de tránsito que involucrara una muerte. En este sentido, consultada si teme que la defensa apele, la hija de Sandra dijo:
"Hoy por hoy no pienso en eso, pero espero que no sea así. Quiero creer que no va a ser así. Mi hermana está pensando en esta situación, no sé qué quiere hacer, yo le dije que haga lo que quiera y sienta. Desde mi parte, siento que hasta acá llegué. Quizás ella quiera apelar y pedir por una condena màs grande"
Por último, Natalia dejó en claro que quiere que esto sea un ejemplo y un momento de reflexión para todos aquellos que consumen y se ponen al volante:
"Quiero que cumpla los 14 años, como se dice, porque si después le dan a la mitad y salen a los 7 años, quedate tranquilo que va a volver a consumir, agarrar un auto y seguir matando gente. Por eso, esto tiene que ser un ejemplo para todos", finalizó.