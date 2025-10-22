La de Leguizamo es la pena más alta por un hecho de tránsito en Bahía

En marzo de 2015 pintaron una estrella amarilla en Mitre e Yrigoyen, en memoria de Maximiliano Viti.

Con la pena a 14 años de prisión, la sentencia que recibió Ángela Leguizamo por atropellar y matar a la motociclista Sandra Romero se convirtió en la más alta dictada en el Departamento Judicial Bahía Blanca por un hecho de tránsito. Y además es una de las más fuertes de todo el país.

Hasta el momento, la sanción más elevada por una acción vial en la ciudad la había recibido Galo Ochoa, a quien le impusieron 12 años de cárcel por embestir y quitarle la vida a Matías Streitemberger (18).

Ochoa pasó varios años en la cárcel hasta que a mediados de 2025 recibió la libertad condicional.

El 1 de enero de 2018, de madrugada y en plena fiesta de Año Nuevo, el hombre atropelló y mató a Matías en la autovía Raúl Alfonsín, a la altura del cruce con calle Milún.

El Subaru Impreza que guiaba iba a una velocidad aproximada a 122 kilómetros por hora y el conductor tenía 1,97 gramos por litro de alcohol en sangre.

Luego del choque, además, se fugó del lugar para concurrir a una fiesta, sin auxiliar a la víctima.

Otra de las sanciones altas por incidentes viales fue la que le aplicaron a Alexis Yuri Sturzenegger, por el homicidio simple con dolo eventual de Facundo Saccoccia (17), consumado el 10 de marzo de 2018 en Rincón al 4.100.

Recibió en juicio 9 años de cárcel, aunque luego el Tribunal de Casación Penal redujo la pena a 8 años y 10 meses.

Recién a fines del año pasado, cuando el fallo quedó firme, Sturzenegger fue detenido.

Sturzenegger, en medio de condiciones climáticas adversas, en estado de ebriedad (1,3 gramos de alcohol en sangre) y sin respetar las reglas de tránsito (conducía un Peugueot 306 a 75 kilómetros por hora o más), atropelló y mató al joven motociclista.

Sigue en la escala la condena que le impusieron a Christian Daniel Parra, a 8 años de prisión por atropellar y matar a Maxmiliano Viti, en Mitre e Yrigoyen, a la salida de un boliche.

Fue el 7 de febrero de 2015, sobre las 5.40, cuando Parra dirigió la moto que conducía en dirección a Viti, impactándolo y provocando que perdiera su vida.