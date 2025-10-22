Tras el temporal de ayer, anuncian más lluvias fuertes y posible caída de granizo para el jueves

Tras una jornada de miércoles sin fenómenos climáticos adversos pronosticados, Bahía Blanca volverá a estar bajo la atención del mal tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves, con posibilidad de eventos localmente fuertes que podrían generar nuevas complicaciones en la ciudad.

El organismo prevé que "el área sea afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora".

Además, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, con los mayores registros previstos entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24.

La advertencia llega apenas un día después de las lluvias que dejaron casi 40 milímetros en Bahía Blanca y generaron inundaciones en calles, veredas y hasta en algunas viviendas. La tormenta, anunciada desde el domingo por el SMN, llegó acompañada por vientos del sur y caída de granizo, lo que complicó la situación en varios barrios.

Durante la tarde del martes, vecinos de distintos sectores reportaron problemas por el anegamiento del agua y la falta de escurrimiento en zonas bajas, parques y canchas barriales, lo que mantiene la preocupación de cara a lo que podría repetirse en las próximas horas.

Recomendaciones ante la alerta

• No saques la basura y retirá objetos que impidan que el agua escurra.

• Evitá actividades al aire libre.

• No te refugies bajo árboles ni cerca de postes de electricidad.

• Alejate de playas, ríos, lagunas o piletas durante la tormenta.

• Prestá atención ante la posible caída de granizo.

• Mantenete informado por los canales oficiales y tené a mano una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.