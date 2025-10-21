Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 22 de octubre en Bahía Blanca.

Emmanuel Briane - La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 22 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a templado y soleado, con viento leve del sector este y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo será templado con cielo parcialmente nublado y viento moderado desde el noreste y este. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, en tanto, será fresca con nubosidad variable y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 15 grados.

