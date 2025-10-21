El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 22 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 22 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de frío a templado y soleado, con viento leve del sector este y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo será templado con cielo parcialmente nublado y viento moderado desde el noreste y este. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, en tanto, será fresca con nubosidad variable y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 15 grados.